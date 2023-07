Luchs-Waisen lernen in Tierschutzstation fürs wilde Leben

Wildprojekt

+ © Heidi Niemann Warten auf die Wildnis: In der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen bei Hannover werden auch verwaiste Luchse betreut. Ziel ist, wie wieder auszuwildern. Dieser Luchs wartet im Gehege darauf. © Heidi Niemann

Damit Luchs-Waisen ausgewildert werden können, müssen sie darauf vorbereitet werden. Das passiert in einer speziellen Tierschutzstation.

Goslar/Göttingen – Das Schicksal meint es manchmal gut – auch mit jungen Tieren, die in Fallen landen. Zwei junge Luchse denen, es so ergangen ist, werden erstmals im Solling ausgewildert – nachdem sie in einer Wildtierschutzstation aufgepäppelt worden sind.

Wie gesagt, die beiden Luchse hatten Glück im Unglück. Erst tappte Ende Januar ein Tier bei Lochtum (Kreis Goslar) in eine Waschbärenfalle. Eine Woche später geriet ein anderer Jungluchs in der Nähe des Alfelder Ortsteils Röllinghausen (Kreis Hildesheim) ebenfalls in eine solche Kastenfalle. Sie wurden aberfrühzeitig entdeckt.

Mutter nicht auffindbar

Da die Mutter nicht auffindbar war und verwaiste Luchse sich in diesem Alter noch nicht selbstständig in der Natur mit Nahrung versorgen können, wurden sie in das neue Luchsgehege der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen gebracht.

Jetzt steht die Wiederauswilderung an, und dabei gibt es eine Premiere: Erstmals wird ein aus der Harzer Population stammender Jungluchs im Solling ausgewildert.

Medizinische Behandlung

Meist werden verletzte oder verwaiste Luchse, die eine Zeit lang in einer Auffangstation medizinisch behandelt oder betreut werden müssen, hinterher wieder in der Nähe jener Stelle in die Wildnis entlassen, in der sie eingefangen worden waren.

Wir füttern sie mit Wild, so können sie ihre Hauptbeutetiere kennenlernen.

Bei dem in der Nähe von Lochtum eingefangenen Jungtier sei dies aber wenig sinnvoll, sagt der Koordinator des Harzer Luchsprojekts, Ole Anders. Die Waschbärenfalle, in die er getappt war, lag nahe der A 36 – ein eher ungünstiger Standort. Außerdem gebe es laut Anders im Harz bereits sehr viele Luchse. Wildert man das Jungtier dort wieder aus, dann würde es von den Statthaltern wahrscheinlich an den Harzrand vertrieben werden. „Im Solling hat es bessere Startchancen und kann die dort bereits vorhandene Luchs-Population stärken.“

Bewaldete Höhenzüge

Für das in der Region Alfeld gefundene Jungtier bieten die bewaldeten Höhenzüge und dazwischen liegenden offenen Landschaften dort einen für Luchse gut geeigneten Lebensraum, schildert Luchsexperte Ole Anders.

Fünf Monate haben die beiden weiblichen Jungtiere inzwischen in der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen verbracht. Das 20 Hektar große Gelände westlich von Hannover ist eine der größten Auffangstationen Deutschlands.

Regelmäßige Aufnahme seit 2019

Seit 2019 werden dort regelmäßig auch Luchse aufgenommen. Inzwischen hat sich die Einrichtung zu einer „Top-Adresse“ für verwaiste oder verletzte „Pinselohren“ aus Deutschland entwickelt. Aktuell sind dort neben den beiden Luchsen aus der Harzer Population auch zwei Luchse aus dem Bayerischen Wald untergebracht, die auf die Wiederauswilderung vorbereitet werden.

Die Luchse befinden sich in einer jüngst fertiggestellten mehrteiligen Anlage. Dort wurden zwei ehemalige Bunkeranlagen umgebaut. Die Anlage sei speziell für die Quarantäne, Pflege und Vorbereitung auf die Wiederauswilderung von Luchsen konzipiert worden, sagt der Leiter Florian Brandes. Vorhanden sind ein separater Quarantänebereich und jeweils drei Innen- und drei Außengehege. So können mehrere Luchse parallel gehalten werden.

Kein Zutritt für Besucher

Besucher haben hier keinen Zutritt, nur Mitarbeiter der Station. „Die Luchse sollen möglichst wenig Kontakt zu Menschen haben, damit ihr scheues Verhalten gegenüber Menschen erhalten bleibt“, sagt Brandes. Anfangs werden die verwaisten Jungluchse einzeln in Quarantäne gehalten – damit keine Infektionskrankheiten übertragen werden.

Nach Ende der Quarantäne und eventuell notwendiger Behandlungen werden die Jungtiere dann, wenn möglich, mit gleichaltrigen Luchsen zusammengebracht. Das Heranwachsen mit solchen Geschwistern sei wichtig für die soziale Entwicklung und das Wohlbefinden der Jungluchse, sagt Florian Brandes.

Junge Tiere sind eher verängstigt

Junge Tiere, die allein leben, seien eher verängstigt. In Gesellschaft entwickelten sie ein höheres Sicherheitsgefühl und seien besser für das Leben in der Wildnis gewappnet.

+ Luchs-Experte: Ole Anders ist Koordinator des Harzer Luchsprojektes. © Heidi Niemann

Aus diesen Gründen wurden auch die beiden Luchswaisen aus der Harzer Population in einem Gehege untergebracht. Hier können sie miteinander spielen, herumtollen, sich balgen und gegenseitig Körperpflege betreiben. Um die Tiere möglichst optimal auf die Wiederauswilderung vorzubereiten, gibt es auch bei der Ernährung strikte Regen: Die jungen Luches bekommen grundsätzlich kein Fleisch von Haustieren, damit sie nicht durch eine entsprechende Futterprägung in der Jugend später bevorzugt Schafen oder Hühnern nachstellen. „Wir füttern sie mit Wild, so können sie ihre Hauptbeutetiere kennenlernen“, sagt Brandes.

Mit einem Jahr robust genug

Inzwischen sind die Luchse mehr als ein Jahr alt. Damit seien sie robust genug, um allein in der Wildnis zurechtzukommen, sagt Ole Anders. Bevor die Pinselohren in die Freiheit entlassen werden, müssen sie durch den Gesundheitscheck. Dann bekommen sie Halsbandsender – und ab geht es. Dank des Senders unter Aufsicht durch die Luchsexperten, die so wissen, wo die „Pinselohren“ umherstreifen und wie es ihnen in der „Wildnis“ ergeht. (Heidi Niemann)