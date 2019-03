Lufthansa-Airbus "Göttingen" fliegt bald um die ganze Welt

In München stationiert

+ © A. Doumenjou/Master Films/Airbus/nh Lufthansa erhielt ihren ersten Airbus A350-900 im Herbst 2016: Jetzt startete ein Exemplar des Typs, der in Kürze auf den Namen „Göttingen“ getauft werden soll, zu einem Probeflug in Toulouse. © A. Doumenjou/Master Films/Airbus/nh

Nach fast fünf Jahren Pause gibt es in Kürze wieder eine Lufthansa-Maschine mit dem Namen „Göttingen“. Ein Airbus A350 in Toulouse wurde bei einem Testflug in Toulouse gesichtet.