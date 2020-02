Randale vor Macheten-Angriff in Bistro - Zeugen schildern Gewaltattacke in UMG

Ein 32-Jähriger verletzte seinen Vater lebensgefährlich mit einer Machete. Tage zuvor soll er mit einer Metallstange im Bistro der UMG randaliert haben.

Göttingen – Im Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann aus Göttingen, der im vergangenen August seinen Vater mit einer Machete lebensgefährlich verletzt haben soll, ging es vor dem Landgericht Göttingen erneut um eine frühere Gewalttat des Beschuldigten.

Der 32-Jährige soll einige Tage vor dem Macheten-Angriff im Bistro der Göttinger Universitätsmedizin mit einer Metallstange randaliert und drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegriffen haben. Ein Mitarbeiter wurde dabei schwer verletzt. Der 45-Jährige, der in dem Prozess als Nebenkläger auftritt, sagte am Mittwoch als Zeuge aus. Er sei nach dem Vorfall zunächst sechs Wochen lang krankgeschrieben gewesen, berichtete er. Später seien die psychischen Folgen so gravierend geworden, dass er seit mehreren Monaten arbeitsunfähig und in psychiatrischer Behandlung sei.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter hatte wenige Tage vor der Gewaltattacke schon einmal mit dem Beschuldigten zu tun gehabt. Dieser hatte damals in der Spülküche des UMG-Bistros gearbeitet. Dort habe er einen Kollegen angegriffen und massiv verletzt, berichtete der Zeuge. Daraufhin sei der 32-Jährige des Klinikums verwiesen worden. Als er am nächsten Tag erneut erschien, habe man ihm den Mitarbeiterausweis abgenommen und ein Hausverbot erteilt. Drei Tage später wurde der Sicherheitsdienst alarmiert, weil der 32-Jährige mit einer Metallstange in das Bistro eingedrungen war.

Sie seien dann zu dritt dorthin gestürmt, berichtete der Zeuge. Als er dort eintraf, habe er gesehen, wie der Beschuldigte wild gestikulierte und auf eine Frau hinter der Theke einschrie. Vor ihm habe ein Rohr gelegen. Er sei dann sofort zu ihm hingelaufen: „Ich wollte das Rohr schnappen, aber er war schneller.“ Der Beschuldigte habe das Rohr genommen und zweimal damit auf ihn eingeschlagen. Er habe ihm dann das Rohr entreißen können und ihn zu Boden gebracht. Gemeinsam hätten sie ihn dann an Armen und Beinen fixiert. Der 32-Jährige habe sich heftig dagegen gewehrt und ihn dabei auf den Rücken geschlagen und ihn beschimpft und beleidigt.

Der 45-Jährige erlitt durch die Gewaltattacke nach eigenen Angaben unter anderem einen Splitterbruch im linken Arm, einen Kreuzbandriss, einen Meniskusanriss und einen Knorpelschaden und war sechs Wochen lang krankgeschrieben. Der Prozess wird fortgesetzt.

VON HEIDI NIEMANN