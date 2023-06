Magen-Darm nach Quarkdessert? Erkrankungen in 22 Kitas und Schulen im Kreis Göttingen

Infektion

Ein Dessert aus einer Göttinger Großküche soll eine Welle an Magen-Darm-Erkrankungen in Kitas und Schulen ausgelöst haben. Die Untersuchungen laufen.

Göttingen – Eine Welle von Magen-Darm-Erkrankungen rollt seit vergangener Woche durch zahlreiche Kitas und Schulen in Stadt und Landkreis Göttingen. In 22 Einrichtungen sind Kinder und Erzieher erkrankt. Im Verdacht steht ein Dessert, der Auslöser der Krankheitswelle zu sein.

Wie die Stadt Göttingen am Dienstagnachmittag (13. Juni) auf Anfrage mitteilte, seien viele der betroffenen Personen bereits beschwerdefrei. Zum Teil gebe es weitere Ansteckungen im familiären Umfeld der ursprünglich Erkrankten. Wenn Kinder Symptome zeigen, sollen Eltern sich beim Gesundheitsamt unter Telefon 0551/ 400-3500 oder per E-Mail an Gesundheitsamt@goettingen.de melden.

Welle an Magen-Darm-Erkrankungen in Kitas und Schulen im Kreis Göttingen: Ist ein Dessert schuld?

Am Montag war bekannt geworden, dass die Stadt vom Geschäftsführer einer Großküche im Landkreis Göttingen den Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz für Stadt und Landkreis Göttingen über ihm bekannt gewordene Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern aus Kindertagesstätten informiert worden war.

Die betroffenen Einrichtungen waren mit Essen aus der Großküche beliefert worden. Es handelt sich bestätigten Informationen unserer Redaktion nach um die Bioküche Leinetal. Auch das Gesundheitsamt war bereits informiert. Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung suchten den Küchenbetrieb unverzüglich auf, teilte die Stadt Göttingen weiter mit. Hinweise auf Hygienemängel ergaben sich demnach nicht.

Im Betrieb vorhandene Rückstellproben, die von den jeweils angerichteten Speisen entnommen werden, wurden in Abgleich mit den Speiseplänen der vergangenen zwei Wochen amtlich in Verwahrung genommen und werden derzeit untersucht.

Nahrungsproben aus der Großküche werden weiter im Labor untersucht - Ergebnisse liegen noch nicht vor

Bei den Mitarbeitern der Bioküche Leinetal sind keine Erkrankungen aufgetreten. Nach aktueller Einschätzung besteht der Verdacht, dass möglicherweise ein Dessert die Erkrankungen ausgelöst haben könnte, so die Stadt. Von dem besagten Dessert wurden mehr als 1700 Portionen in 57 Tagesstätten und Kinderkrippen sowie in acht weiterführende Schulen, wovon – bis auf eine weiterführende Schule im Landkreis Northeim – alle im Kreis Göttingen angesiedelt sind.

Das sagt Holger Plöger, Geschäftsführer der Bioküche Leinetal Die Aufregung ist ihm deutlich anzumerken: Holger Plöger, Geschäftsführer der Bioküche Leinetal, ist seit vergangenem Freitag, 9. Juni, in Aufruhr. Beiläufig habe er morgens am besagten Tag davon erfahren, dass es vermehrt Magen-Darm-Erkrankungen in von der Bioküche belieferten Einrichtungen gab, erzählt er im Gespräch mit der HNA-Redaktion. Umgehend habe er das Veterinäramt informiert, bei der anschließenden, intensiven Überprüfung des Betriebs seien keine Mängel erkannt worden. „Es wurden auch keinerlei Maßnahmen für unseren Betrieb angeordnet“, so Plöger. Eine Rückverfolgung der ausgelieferten Essen der vergangenen zwei Wochen habe dann ergeben, dass eine Quarkspeise als wahrscheinlichster Auslöser gelte. „Bestätigt ist das bisher aber noch nicht. Die Proben werden nach wie vor im Labor untersucht.“ Auch sei bisher unklar, was genau die Magen-Darm-Erkrankungen ausgelöst hat. „Das ist für uns alle hier in der Bioküche eine emotional sehr schwierige Situation. Einige Mitarbeiter haben kleine Kinder, die ebenfalls von uns belieferte Einrichtungen besuchen.“

Immerhin habe er mittlerweile vom Gesundheitsamt erfahren, dass alle bisher gemeldeten Erkrankungen leicht verliefen. „Kein Kind musste bisher ins Krankenhaus. Das sind – in dieser Situation – gute Nachrichten“, sagt Plöger hörbar erleichtert. (mzi)

Die Rückstellproben aus der Großküche sind noch am Freitagabend, 9. Juni, direkt zum Laves Lebensmittel- und Veterinärinstitut nach Braunschweig gebracht worden, wo die Untersuchung direkt begann. Ein Ergebnis der Proben lag am Dienstagnachmittag noch nicht vor.

Gesundheitsamt Göttingen: Keine weiteren Speisen mit Krankheitserregern ausgegeben

Das Veterinäramt steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt der Stadt Göttingen. Aktuell wird die Ursache der Magen-Darm-Probleme sowie der Umfang der Erkrankungen ermittelt.

Das Gesundheitsamt stuft das „Ausbruchsgeschehen als epidemiologisch eingrenzbar“ ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht ein Zusammenhang mit den verzehrten Speisen. Seit Freitag, 9. Juni, seien aber vermutlich keine Essen mehr ausgegeben worden, die mögliche krankheitserregende Anteile der vorhergegangenen Tage enthalten. (Melanie Zimmermann)