Kämpfen für ein soziales Europa und gegen die Ungleichheit bei Bildung und Vermögen

Göttingen - Mehr als 600 Menschen beim morgendlichen Demo-Zug und weit mehr als 1000 Gäste bei der Kundgebung und dem Familienfest am Albaniplatz machten DGB-Mai-Aktion zum Erfolg.

Die Mai-Kundgebungen der Gewerkschaftler sind stets auch eine Möglichkeit für Gruppen und Initiativen, sich und ihre Anliegen zu zeigen. Dafür stand am Mittwochmorgen der Demonstrationszug durch die Göttinger Innenstadt. Mehr als 600 Menschen waren am Mittwoch auf den Beinen, versammelten sich, aufgerufen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Südniedersachsen am „Platz der Synagoge“ zu einem Demonstrationszug.

Dann ging es durch die Innenstadt mit Zwischenstopp Marktplatz, wo kurze Reden gehalten wurden. Endstation des bunten Zuges war traditionell der Albaniplatz, Ort der Mai-Kundgebung und des Familienfestes mit vielen Aktionen und 43 Info-Ständen.

Europa-Wahl

DGB-Regionsgeschäftsführer Lothar Hanisch machte am Gänseliesel deutlich, was an diesem 1. Mai wichtig ist: Das Einstehen für eine Solidarität in Europa und das Stoppen des Mieten-Wahnsinns. Wie sich dieser in Göttingen zeigt, das machte Hendrik Falkenberg deutlich, der von negativen Entwicklungen, aber auch Initiativen dagegen, in Grone berichtete.

"Oma gegen Rechts"

Gegen sexualisierte Gewalt und für die Entkriminalisierung der Abtreibung machte sich eine Initiative stark. Die Abtreibung sei ein legitimes Recht, werde aber per Gesetz kriminalisiert. Aber auch Einzelstatements per Plakate fielen auf: Das Schild „Oma gegen Rechts“ ragte heraus. Ebenso wie die das von jungen Demonstranten des Kinderblocks getragene Transparent „Richtig Bock“. Pflegende machten – in goldfarbene Rettungsdecken gehüllt – deutlich: „Pflege ist Gold wert“.

Prominente Rednerin: Laura Pooth

Zur Mai-Kundgebung gehört stets auch ein prominenter Gastredner. Diesmal war es eine Rednerin: Laura Pooth, die seit 2017 als erste Frau an der Spitze der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GWE) Niedersachsen steht. Die 40-Jährige zeigte sich kämpferisch und sagte mit kräftiger Stimme, was „aufhören muss“.

Bildungspolitik

Als da wären laut Pooth das Manipulieren der Arbeitslosenzahlen, die Abhängigkeit der Bildungschancen für Kinder vom Bankkonto der Eltern, die drohende Altersarmut wegen zu geringer Renten, die Ungleichheit von steigenden Gewinnen bei Unternehmen und Verteilung des Vermögens. „Ein Prozent besitzen in Deutschland 30 Prozent des Gesamtvermögens. Das muss aufhören!“

Höhere Löhne und Renten

Laura Pooth sagte aber auch, wie alles zum Besseren gewendet werden kann: Gerechtere und höhere Löhne, die Achtung und gerechte Bewertung der Arbeit von Pflegenden und Betreuenden, den Wiederaufbau eines starken sozialen Sicherungssystems und eine Steuergerechtigkeit. Diesbezüglich griff sie zu einem Bild: Zehntausend Euro seien, aufgetürmt in Geldscheinen etwas einen Zentimeter dick, eine Milliarde etwas einen Kilometer. Lidl-Eigentümer Schwarz verfüge über einen Geldschein-Turm von 15 Kilometer Höhe und der wachse ohne sein Zutun. „Das muss aufhören.“ Vor allem, weil in Deutschland viele einen Zweitjob benötigen, um überhaupt über die Runden zu kommen.

Mindestlohn

Bevor Pooth aufhören musste und viel Beifall erntete, warb sie für die Europawahl und ein soziales Europa. Das tat auch Lothar Hanisch, der auch einen auf jedes EU-Land individuell angepassten Mindestlohn vorschlug. Bei der Wahl sollte jeder Wähler genau darauf achten, welche Parteien soziale Ziele für Europa verfolgten. „Geht am 26. Mai wählen, aber bedenkt, die Rechtspopulisten bieten keine Lösungen an, weder für die Wirtschaft, noch für das Sozialwesen.

Musik

Auch Beschäftigte der Servicegesellschaft der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) kamen zu Wort. Sie hatten erfolgreich Tarifergebnisse erstritten. Jugendliche der Initiative „Fridays for future“ und Mieterinitiativen formulierten ihre Forderungen zur Klimapolitik. Für Musik am Albaniplatz sorgten „Martin Schnella und Melanie Mau“ sowie die starke Sängerinnen-Gruppe „Enyala Music Band“ tko