Sexuelle Übergriffe: Mann aus Göttingen nach zwei Überfällen auf Frauen vor Gericht

Von: Heidi Niemann

Der Eingang zum Landgericht Göttingen: Dort muss sich der 69-Jährige verantworten. (Symbolbild) © Hubert Jelinek

Ein 69-jähriger aus Rosdorf bei Göttingen steht wegen versuchter Vergewaltigung vor Gericht. Er soll zweimal Frauen überfallen haben.

Göttingen/Rosdorf – Ein 69-jähriger Mann aus Rosdorf muss sich seit dieser Woche wegen versuchter Vergewaltigung und anderer Vorwürfe vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zwei Taten vor. Demnach soll er im Mai vergangenen Jahres gegen 1.30 Uhr auf einer Straße im Stadtteil Leineberg eine Frau überfallen haben, als diese sich gemeinsam mit ihrem Freund auf dem Heimweg von einem Weinfest befand.

Mann (69) aus Göttingen wegen versuchter Vergewaltigung vor dem Landgericht angeklagt

Der Mann habe die Frau von hinten am Hals ergriffen, sie gewürgt und zu Boden gerissen. Er habe erst von ihr abgelassen, als ihr Freund hinzukam und auf den Übergriff aufmerksam wurde. Der Unbekannte sei daraufhin geflüchtet.

Laut Anklage hatte er die Frau derart massiv angegriffen, dass sie eine Augenschwellung, eine Nasenbeinfraktur sowie Hautabschürfungen und Prellungen im Gesichts- und Schulterbereich erlitt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Überfall sexuell motiviert war und der Angreifer die Frau vergewaltigen wollte. Der Täter war zunächst unbekannt geblieben, die Ermittler hatten aber im Zuge ihrer Untersuchungen DNA-Spuren des Unbekannten sichern können.

Zweiter Überfall auf eine Frau: 69-Jähriger aus Rosdorf bei Göttingen verfolgte Mutter mit Kinderwagen

Drei Monate später soll der 69-Jährige erneut eine Frau gewaltsam bedrängt haben. Laut Anklage soll er der Frau im August 2022 gefolgt sein, als diese tagsüber mit ihrem Kinderwagen im Göttinger Stadtgebiet unterwegs war.

Als sie an der Ampelkreuzung an der Reinhäuser Landstraße auf „Grün“ wartete, habe er ihr in sexueller Absicht von hinten ans Gesäß gefasst und ihr mit den Fingernägeln die Oberschenkel hinunter gekratzt. Die Frau habe dadurch an beiden Oberschenkeln tiefe blutende Verletzungen erlitten.

Polizei nimmt mutmaßlichen Angreifer fest: Übereinstimmungen bei der DNA

Kurz nach der Tat konnte die Polizei den Täter stellen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 69-Jährigen dann auch eine DNA-Probe entnommen. Dabei stellte sich heraus, dass sein genetisches Muster bereits in der Datenbank vorhanden war: Sie stimmte mit der DNA des bislang unbekannten Täters überein, der drei Monate zuvor die Frau im Stadtteil Leineberg überfallen hatte.

Die Staatsanwaltschaft wertet die erste Tat als versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung, die zweite Tat als Körperverletzung in Tateinheit mit sexueller Belästigung. Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt. (Heidi Niemann)