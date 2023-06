Mann bedroht Autofahrer in Göttingen mit Softair-Waffe

Von: Bernd Schlegel

Mit einer Softair-Pistole hat am Mann auf Autofahrer gezielt. Es handelt sich um ein Symbolfoto. © Polizei/dpa

Schrecksekunde für Autofahrer in Göttingen: Ein Mann zielt mit einer Waffe auf sie. Es handelt sich um eine Softair-Waffe.

Göttingen – Ein 38-Jähriger, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Mittwoch gegen 7.55 Uhr am Kreisel Königsallee/Grätzelstraße in Göttingen vom Fahrbahnrand aus mit einer Softair-Pistole auf mindestens zwei vorbeifahrende Autofahrende gezielt.

Dabei deutete der Mann die Abgabe eines Schusses an. Das berichtet die Polizei.

Beunruhigendes Verhalten

Eine Zeugin beobachtete das beunruhigende Verhalten und rief die Polizei. Beamte nahmen den 38-Jährigen kurz danach nach einer kurzen Fahndung auf einem Parkplatz in der Königsallee fest und brachten ihn zu Boden.

Pistolen-Nachbau und Einhandmesser

Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Fahnder auf einen Pistolen-Nachbau, den er im Hosenbund trug, sowie ein Einhandmesser, das er in einer Bauchtasche verbarg. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Göttinger wird psychiatrische Fachklinik gebracht

Der Göttinger wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich unter Tel. 0551/491-2115 zu melden. (Bernd Schlegel)

