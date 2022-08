Mann entblößt sich in Göttingen vor junger Frau

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Ein Mann hat sich in Göttingen vor einer Frau entblößt. Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Im Landkreis Göttingen gibt es erneut einen Vorfall mit einem Exhibitionisten. Die jüngste Tat ereignete sich am Sonntag (21.08.2022) am Göttinger Kiessee.

Göttingen – Erneut fahndet die Göttinger Polizei nach einem Exhibitionisten: Ein Unbekannter entblößte sich am Sonntag, 21. August, gegen 17.50 Uhr im Göttinger Süden vor einer jungen Frau.

Nach Angaben der Beamten manipulierte der Täter dabei an seinem Geschlechtsteil. Der Vorfall ereignete sich am Sandweg im Bereich des dortigen Kiessees und zwar an der Südseite in der Nähe einer Schilffläche.

Die junge Göttingerin beschreibt den gesuchten Exhibitionisten wie folgt: Er ist etwa 1,75 Meter groß und hat dunkelbraunes, kurzes sowie gegeltes Haar. Der Mann mit leichtem Dreitagebart hat drahtige, muskulöse Figur und gepflegtes Erscheinungsbild. Der Gesuchte war nach Polizeiangaben mit einem weißen T-Shirt mit dunklem Schriftzug sowie einer schwarzen, kurzen Hose bekleidet. Der Täter hatte zudem ein gräuliches Handtuch und einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei hofft auf zahlreiche Hinweise, da im Bereich Sandweg normalerweise viele Passanten unterwegs sind.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel, 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)

Erst am Sonntag, 14. August, hatte sich ein Mann an der Bundesstraße 243 in Herzberg entblößt. Nach ihm wird ebenfalls gesucht.