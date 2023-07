47-Jähriger erhält Bewährungsstrafe für illegale Waffen und Munition

Von: Heidi Niemann

Ein 47-Jähriger aus dem Kreis Göttingen stand wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor dem Amtsgericht. © Thomas Kopietz

Um ein Vergehen gegen das Waffengesetz ging es bei einem Prozess vor dem Amtsgericht Göttingen. Der Angeklagte erhielt eine Bewährungsstrafe.

Friedland – Das Amtsgericht Göttingen hat einen 47-jährigen Mann aus Friedland wegen Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Gericht setzte eine Bewährungszeit von vier Jahren fest.

Der 47-Jährige habe die Auflage bekommen, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu verrichten und sich der Aufsicht eines Bewährungshelfers zu unterstellen, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Gericht: Gegenstände fallen unter das Waffenrecht

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte an seinem damaligen Wohnsitz in einem Ortsteil von Friedland über Gegenstände verfügt hatte, die unter das Waffengesetz fallen, ohne die hierfür erforderliche Genehmigung zu besitzen

920 Schuss Munition

Unter anderem waren bei ihm mehr als 920 Schuss Munition verschiedener Hersteller und unterschiedlichen Kalibers aufgefunden worden, außerdem eine 9mm-Schreckschusspistole.

Einem Gutachten des Landeskriminalamtes zufolge war bei dieser Pistole der Gaslauf um etwa die Hälfte abgetrennt. Durch diese Bauart-Veränderung sei die Schreckschusspistole einer Schusswaffe gleichgestellt.

Thema Gaspistole

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt erklärt, dass er die Gaspistole „selber kaputtgemacht“ habe. Die Munition habe er nach dem Tod des Vermieters in einer Tasche auf dem Dachboden gefunden.

Ein weiterer Anklagepunkt wurde nach Angaben eines Gerichtssprechers dagegen fallen gelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 47-Jährigen auch vorgeworfen, ein Schrotgewehr mit einer abgesägten Schulterstütze - eine so genannte Pumpgun - besessen zu haben. Der Angeklagte hatte dies vehement bestritten.

Keine Pumpgun gefunden

Tatsächlich hatten die Ermittler bei ihm auch keine Pumpgun gefunden. Die Anklage stützte sich allein auf Zeugenaussagen, wonach der 47-Jährige in der Scheune mit einer abgesägten Schrotflinte geschossen haben soll.

Der Angeklagte selbst hatte dazu erklärt, dass er in der Scheune „Möbel zerkloppt“, aber nicht geschossen habe. Nach Ansicht des Gerichts hat sich im Zuge der Beweisaufnahme nicht hinreichend sicher nachweisen lassen, dass er eine Schrotflinte besessen habe.

Angeklagte: Habe viel Mist gebaut

Das Gericht hielt dem mehrfach vorbestraften Angeklagten zugute, dass er in der jüngsten Zeit nicht mehr strafrechtlich aufgefallen sei. Der 47-Jährige hatte vor Gericht eingeräumt, dass er früher „viel Mist gebaut“ habe. Inzwischen habe er sich aber „von allem losgesagt“ und wolle nur noch seine Ruhe haben.

Der Angeklagte war vor einigen Jahren auch im Zusammenhang mit der inzwischen aufgelösten rechtsextremen Gruppierung „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ in Erscheinung getreten und hatte im Jahr 2016 bei der Kreistagswahl für die NPD kandidiert. Inzwischen lebt er nach eigenen Angaben in Nordhessen. (Heidi Niemann)