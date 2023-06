Mann muss nach Bedrohung im Göttinger Bahnhof in Haft

Von: Bernd Schlegel

Der Göttinger Bahnhof samt Vorplatz: In dieser Station wurde ein 45-Jähriger festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Ein 45-Jähriger mutmaßlicher Dieb wird im Bahnhof Göttingen verhaftet. Er und bedroht eine Verkäuferin und muss ins Gefängnis, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.

Göttingen – Nach der Bedrohung einer Verkäuferin im Göttinger Bahnhof musste ein 45-Jähriger am Samstag ins Gefängnis. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Der Mann hatte gegen 13 Uhr mehrere Dosen Tabak aus der Auslage eines Geschäftes im Bahnhof entwendet. Das bemerkte die Verkäuferin und forderte den 45-Jährigen auf, die Waren zurückzustellen.

Verkäuferin wird bedroht

Dabei bedrohte er die Frau mit den Worten: „Du kannst froh sein, dass ich keine Pistole dabei habe“. Danach verließ er das Geschäft ohne den Tabak.

Alarmierte Bundespolizisten konnten den Mann kurze Zeit später im Bahnhof stellen und kontrollieren. Dabei kam heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl über 89 Tagen Freiheitsstrafe wegen Beleidigung vorlag.

Mann wird verhaftet

Die Beamten verhafteten den Mann. Dabei beleidigte er fortlaufend die Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten eine weitere Dose mit Tabak.

Gegen ihn wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der Mann zur Verbüßung seiner Haftstrafe in ein Gefängnis gebracht. (Bernd Schlegel)

