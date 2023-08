Mann soll an Bushaltestelle in Göttingen zwei Mädchen bedrängt haben

Von: Bernd Schlegel

Nach einem Vorfall an einer Bushaltestelle im Süden Göttingens sucht die Polizei Zeugen. Dabei sollen zwei Mädchen bedrängt worden sein.

Göttingen – Ein etwa 60 Jahre alter Mann mit Halbglatze und kurzem, grauem Haar soll am Mittwoch, 9. August gegen 14.30 Uhr an einer Bushaltestelle nahe des Friedhof in Göttingen-Geismar an der Kiesseestraße zwei unbekannte Mädchen mit seinem entblößten Bauch bedrängt haben.

Eine Autofahrerin beobachte den Vorfall.

Mann soll Unterhemd hochgezogen haben

Laut ihren Angaben soll etwa 1,80 Meter große Mann sein weißes Unterhemd hochgezogen haben und mit dem ausgestreckten, auffällig dicken Bauch auf die zwei Mädchen zugegangen sein. Diese seien daraufhin zurückgewichen, so die Zeugin.

Funkstreifenwagenbesatzung alarmiert

Als die von Frau alarmierten Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, waren die drei Beteiligten bereits verschwunden. Die beiden Mädchen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet die Göttinger Polizei unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)