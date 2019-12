Marihuana-Pakete im Südharz: Lange Haftstrafen für zwei Angeklagte

Im Prozess um zwei abgefangene Rauschgiftpakete mit rund 55 Kilo Marihuana hat das Landgericht Göttingen am Donnerstag nach viermonatiger Verhandlungsdauer die Urteile verkündet.

Die Kammer verurteilte einen 31-jährigen Albaner wegen der unerlaubten Einfuhr und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Der zweite Angeklagte, ein 39-Jähriger Italiener, muss für vier Jahre in Haft.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten im Februar die beiden Pakete bei einer Spedition in Rom aufgegeben hatten.

Als Lieferadresse hatten sie eine Wohnung im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis angegeben. Anschließend reisten beide mit dem Flugzeug nach Deutschland, um in der eigens angemieteten Wohnung im Südharz die Pakete in Empfang zu nehmen.

Polizei erhielt Tipp von italienischen Drogenermittlern

Die Polizei hatte allerdings von den italienischen Drogenermittlern einen Tipp bekommen und die Fracht vorher abgefangen. Die Beamten stellten das Marihuana sicher und füllten die Pakete wieder auf, Ein Polizist agierte dann als Paketbote und lieferte die Sendung bei der angegebenen Adresse in Barbis ab.

Als die Angeklagten die Pakete öffneten, fanden sie allerdings statt des Marihuanas nur Streusalz und Papiertaschentücher. Kurz darauf stürmte ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei die Wohnung und nahm die beiden Männer fest. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.

Gericht blieb unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Freiheitsstrafen von sechs Jahren und drei Monaten beziehungsweise fünfeinhalb Jahren gefordert hatte. Der Verteidiger des 31-Jährigen hatte dagegen Freispruch beantragt. Der Verteidiger des 39-Jährigen plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Nach Ansicht des Gerichts wussten beide Angeklagten von Anfang an, was sich in den Paketen befand. Die Angeklagten hatten dies bestritten. Der 39-jährige Italiener gab an, dass ein Asylbewerber ihn damit beauftragt habe, Haushaltsgeräte nach Deutschland zu schicken.

Auch der 31-jährige Albaner behauptete, davon ausgegangen zu sein, dass sich in den Paketen harmlose Geräte befanden.