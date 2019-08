Marihuana-Pakete: Polizei nimmt mutmaßlichen Mittäter fest

Marihuana: 55 Kilogramm der Droge sollten per Spedition von Italien in den Südharz geschickt werden. Doch die Polizei hatte Wind davon bekommen. (Symbolbild)

Zwei Angeklagte müssen sich vor dem Landgericht Göttingen wegen des Marihuana-Schmuggels verantworten. Jetzt hat die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Mittäter festgenommen.

Der 50-Jährige stehe im Verdacht, den beiden Angeklagten die Wohnung im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis zur Verfügung gestellt zu haben, zu der das Rauschgift geliefert werden sollte, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen auf Anfrage mit. Der aus dem Kosovo stammende Mann sei am Freitag bei einer Durchsuchung in Osterode verhaftet worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Die beiden Angeklagten – ein 38-jähriger Italiener und ein 31-jähriger Albaner – sollen im Februar bei einer Spedition in Rom zwei Pakete mit insgesamt 55 Kilo Marihuana zum Versand an eine Anschrift in Barbis aufgegeben haben. Als Empfänger wurde der 38-Jährige angegeben, sein Name stand dann auch auf dem Türschild der Wohnung im Südharz. Anschließend waren die beiden Männer nach Deutschland gereist und hatten dann unter der angegebenen Adresse in Barbis die Pakete in Empfang genommen.

Beim Öffnen stellten sie fest, dass sich statt des Marihuanas nur Streusalz und Papiertaschentücher in den Paketen befanden. Die Polizei hatte die Fracht vor der Auslieferung abgefangen. Damit dies nicht auffiel, hatten die Fahnder die Pakete mit anderem Inhalt aufgefüllt. Das sichergestellte Rauschgift hatte einen geschätzten Straßenverkaufswert von 480.000 Euro.

Der jetzt festgenommene 50-Jährige soll die beiden Angeklagten nach ihrer Ankunft in Deutschland abgeholt und nach Barbis gebracht haben. Dort soll er ihnen dann den Schlüssel zu der Wohnung übergeben haben. Die Fahnder hatten damals das Haus observiert und dabei auch mehrfach den Geländewagen des 50-Jährigen gesichtet.