Marmorskulpturen landen im Depot: Ernst August von Hannover holt Sammlung zurück

+ © Swen Pförtner Das war einmal: Eine Besucherin steht in der ältesten privaten Sammlung römischer Skulpturen an einer Marmorbüste. Der Leihgeber der Sammlung Wallmoden, Ernst August von Hannover, hat den Leihvertrag mit der Universität Göttingen aufgekündigt. Die Skulpturen waren 44 Jahre im Archäologischen Institut zu sehen. © Swen Pförtner

Göttingen – Fast 45 Jahre lang schmückten die fantastischen, aus weißem Marmor gearbeiteten antiken Skulpturen die Archäologische Sammlung. Besucher und Forschende konnten so eine der ältesten Privatsammlungen römischer Skulpturen scheinbar dauerhaft in Göttingen sehen und bestaunen.

Doch bald werden die Besucher umsonst in das Gebäude der Archäologische Sammlung am Nikolausberger Weg nahe dem Zentral-Campus kommen: Die 50 Original-Skulpturen der „Wallmoden-Sammlung“ sind weg. Sie wurde vom Eigentümer zurückgeholt.

Die Sammlung Wallmoden war seit 44 Jahren an der Göttinger Universität als Leihgabe ausgestellt, zum Anschauen freigegeben vom Eigentümer Prinz Ernst August von Hannover (39), der den Leihvertrag nun gekündigt hat. Nach dem Tod des Sammlungsgründers hatte sie das Haus Hannover erworben.

Die etwa 50 römischen Marmorskulpturen, die einst der Feldmarschall und Kunstsammler Johann Ludwig von Wallmoden-Gimborn 1765 und 1766 in Rom erworben hatte, sollen zunächst in einem Depot in Hannover eingelagert werden. Eigentlich ein Trauerspiel, wie all jene finden, die gerne und wiederholt ins Archäologische Institut gekommen waren.

„Die Ausstellung war ein bedeutendes Monument für Göttingen“, sagt denn auch der Leiter der klassischen Archäologie an der Universität, Johannes Bergemann. Sie habe einen großen Bezug zu der Stadt und sei wertvoll für die niedersächsische Landesgeschichte.

Bergemann hofft nun, dass die Skulpturen nicht auf lange Zeit im Depot eingelagert und für die Öffentlichkeit verborgen bleiben werden. Der Göttinger Professor wünscht sich vielmehr, dass sie auch künftig öffentlich gezeigt werden und für die Wissenschaft zugänglich bleiben. Zum Abschied am Sonntag gab es für Besucher in seinem Institut noch einmal spezielle Führungen und Vorträge zu der Ausstellung.

In Göttingen wurde an den antiken Statuen, die meist aus dem 1. bis 3. Jahrhundert stammen, geforscht und gelehrt. Zudem habe man sie restauratorisch gepflegt. Mit dem einzigen Lehrstuhl für klassische Archäologie in Niedersachsen sei die Göttinger Hochschule ein idealer Ort für die Skulpturen, sagt Bergemann.

Zwischenzeitlich habe es auch Pläne gegeben, die Sammlung anzukaufen oder sie im noch jungen Göttinger Wissensmuseum Forum Wissen auszustellen. Sie zerschlugen sich.

Eigentümer Ernst August von Hannover kündigt derweil an, ein Konzept für die Kunstgegenstände zu entwickeln. Er will das kulturelle Erbe des Hauses Hannover erhalten und möglichst umfangreich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. „Der Universität bin ich für die umfangreiche Erforschung der Sammlungsgegenstände ausgesprochen dankbar“, sagt er in Richtung Göttingen.

Die einst erste deutsche Antikensammlung sei die einzige Sammlung ihrer Art zwischen Berlin und Paris, berichtet Bergemann. Besonders sei auch, dass die zum Teil nach griechischem Vorbild erstellten Skulpturen bis heute zusammen geblieben sind.

Das Archäologische Institut der Uni beherbergte die Skulpturensammlung des Grafen Johann Ludwig von Wallmoden-Gimborn (1736 bis 1811) seit 1979. Wallmoden war ein unehelicher Sohn des in Hannover geborenen britischen Königs Georg II. August, der auch die Universität Göttingen gründete.

Sie trägt noch heute dessen Namen: Georg-August-Universität. Auch Wallmoden hatte Bezug zu Göttingen, er war ab 1752 an der Universität eingeschrieben.

In Rom lernte von Wallmoden den Archäologen Johann Joachim Winckelmann kennen und legte sich eine eigene Sammlung antiker Skulpturen an. Schon zur Zeit Wallmodens untersuchten Göttinger Forscher die Statuen.

Ein kleiner Trost: Zu sehen sein werden die Figuren der Wallmoden-Sammlung aber auch weiterhin in den Ausstellungsräumen am Archäologischen Institut – es sind aber „nur“ Gipsabgüsse. Das Institut hat viele Abgüsse von antiken Skulpturen gefertigt, auch Gipsmodelle der Wallmoden-Skulpturen.

Aber: Für die Forschung und Lehre sind die Kopien nicht mit den Originalen vergleichbar. (Thomas Kopietz mit dpa)