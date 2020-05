Maskenverkauf bringt Geld für die Göttinger Straßensozialarbeit

Die Straßensozialarbeit (Straso) des Diakonieverbandes Göttingen im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen erhält 1195 Euro von der Samtgemeinde Radolfshausen.

Bei einem Maskenverkauf sei diese Geldspende zusammengekommen.

Mehr als 600 Masken wurden von zehn Näherinnen aus der Samtgemeinde in Kooperation mit dem Familienzentrum seit Beginn der Coronakrise genäht worden. 277 davon seien kostenlos an verschiedene Einrichtungen gegangen. Sieben Jungendliche haben die weiteren 335 Masken auf dem Gelände des Edeka-Markts in Ebergötzen verkauft. Der komplette Erlös sei an die Straso gegangen. Die Einrichtung für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedroten Menschen unterstützen das Projekt „Nähstube“, in der die Besucher der Straso ihre Kleidungen reparieren lassen können. Straso-Leiter Mike Wacker lönne mit Hilfe der Spende den Schneider zwei Monate lang weiterbeschäftigen.

Zwar sei die Stadt Göttingen der Hauptunterstützer der Straso, aber nicht alle Angebote werden von öffentlichen Geldern abgedeckt, sagt Wacker. Dazu gehören unter anderem die Wohnungsvermittlung, die medizinische Basisversorgung und auch die Nähstube. smm