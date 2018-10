Maskierter Mann überfällt Bank in Göttingen und flüchtet

Geld in unbekannter Höhe geraubt

+ © Foto: Kreisverwaltung/nh Das Kreishaus in Göttingen: In unmittelbarer Nähe überfiel ein Maskierter eine Bankfiliale. © Foto: Kreisverwaltung/nh

Bei einem Überfall auf eine Bankfiliale am Kreishaus an der Reinhäuser Landstraße am Montagmorgen hat ein Mann einen Geldbetrag in unbekannter Höhe erbeutet. Verletzt wurde dabei niemand.