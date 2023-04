Matratze brennt in Göttinger Wohnung: Einsatz für mehrere Feuerwehren

Von: Bernd Schlegel

In diesem Mehrfamilienhaus im Göttinger Süden brannte in einer der Wohnungen eine Matratze. Die Feuerwehr war im Einsatz. © Feuerwehr Göttingen/nh

Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus führte am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz in Göttingen. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Göttingen – Wegen einer brennenden Matratze in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses war die Feuerwehr am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Straße „Am Rommelhof“ im Göttinger Süden im Einsatz.

Laut Mitteilung waren zwei Wachen der Göttinger Berufsfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehr Geismar alarmiert worden.

Bewohner können Wohnung verlassen

Die beiden Bewohner und ihr Hund konnten die Wohnung noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Im Dachgeschoss wartete eine weitere Bewohnerin auf die Feuerwehr, die über den Treppenraum von den Einsatzkräften aus ihrer leicht verrauchten Wohnung geführt wurde.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Durch den Einsatz eines Druckbelüfters war der Rauch schnell verschwunden. Außerdem wurde ein weiteres Haustier gerettet.

Keine Angaben zur Brandursache

Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben. Die betroffene Wohnung wurde im Anschluss gesichert, damit die Polizei den Fall aufklären kann. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Eine Bewohnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Wohnungen wurden kontrolliert, sowie belüftet. Im Anschluss konnten die Bewohner wieder zurückkehren. (Bernd Schlegel)