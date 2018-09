Max-Planck-Gesellschaft feiert Jubiläum mit Kurzvorträgen in der Kneipe

Wissenschaft zum Anfassen

+ © Niesen Max-Planck-Tag: In der Kneipe Dots in Göttingen stellte auch Dr. Carsten Güttler seine Forschungsarbeit kurz vor. © Niesen

Göttingen. Mit Stoppuhr und ansteckender Freude haben Nachwuchswissenschaftler am bundesweiten Max-Planck-Tag im Hof der proppevollen Kneipe Dots in der Göttinger Innenstadt Einblicke in ihre Arbeiten gegeben.