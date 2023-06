Max-Planck-Gesellschaft: Wichtiges Wissen, das alle betrifft

Von: Johannes Rützel

Der Wissenschaftsmarkt in der Göttinger Innenstadt lockte trotz des regnerischen Wetters viele Menschen an. © Swen Pförtner / Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften /nh

Sie machen Grundlagenforschung, die herausragend ist. Viele Aspekte der wissenschaftlichen Arbeit werden bei einem Aktionstag präsentiert.

Göttingen – Wissenschaft zum Mitmachen: Vor dem Alten Rathaus haben Forscher der Max-Planck-Gesellschaft ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Trotz des Regens herrschte reger Andrang: vom interessierten Rentner über Familien mit Kindern bis zu Studenten.

Die einen diskutierten jüngste Forschungsergebnisse auf Englisch, die anderen bestaunten aufgebaute Modelle oder künstliche Welten durch Virtual-Reality-Brillen.

Neue App Flora Incognita entwickelt

Garten- und Pflanzenliebhaber gibt es einige: Für sie wurde die App Flora Incognita entwickelt. Die App identifiziert Pflanzenarten auf geschossenen Fotos und liefert dazu gleich interessante Fakten und den aktuellen Schutzstatus. Gefundene Arten lassen sich in einem virtuellen Herbarium speichern.

Aber auch die Forscher profitieren von der App. Mittels der Daten von mittlerweile etwa sechs Millionen Usern lassen sich Blühzeitpunkte nachvollziehen oder die Verbreitungsgebiete von invasiven – also ursprünglich nicht heimischen – Pflanzenarten bestimmen.

Biologische Intelligenz

In Abgrenzung zur künstlichen Intelligenz erforschen Wissenschaftler auch die biologische Intelligenz. Warum sich Tiere in freier Wildbahn verhalten, wie sie es tun, ist in vielen Fällen ein Rätsel. Das erforscht das Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz mit 500 Mitarbeitern aus 50 Nationen.

Zu sehen gab es auch ein Teleskop der Weltraumsonde Solar Orbiter in Originalgröße. Das Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) liefert Aufnahmen der Sonnenoberfläche – und nähert sich der Sonne in etwa so nahe wie der Planet Merkur. Die Mission der ESA läuft seit 2020 und hat bereits viele hochauflösende Fotos zur Erde gesendet, mit denen die Sonnenoberfläche kartografiert werden kann. Die Sonde soll auch noch mehrmals an der Venus vorbeifliegen.

App zur Pflanzenerkennung für Jedermann: 16 000 Arten kann die App Flora Incognita unterscheiden. Die Forscher sammeln so Erkenntnisse über ihre Verbreitung. © Swen Pförtner / Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften /nh

Mit Virtual-Reality-Brillen wurden Besucher in eine Welt versetzt, wie sie von Straftätern wahrgenommen wird. Das Ziel der Forschung: erkennen, worauf Straftäter achten und so Details zu erkennen, mit denen man sich vor Kriminalität schützen kann.

Virtuelle Nachbarschaften

Dazu lassen sie auch inhaftierte Einbrecher als Versuchspersonen durch virtuelle Nachbarschaften oder Gebäude laufen und erklären, wo sie einbrechen könnten und was sie abschreckt. (Johannes Rützel)