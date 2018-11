Max-Planck-Medaille der Physikalischen Gesellschaft für Professor Lohse

Besondere Auszeichnung

Göttingen. Die Max-Planck-Medaille, die höchste Auszeichnung für theoretische Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), erhält in diesem Jahr Professor Dr. Detlef Lohse, auswärtiges wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) und Professor für Physics of Fluids an der Universität Twente, Niederlande.