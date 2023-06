Medizinstudenten aus Göttingen schreiben Song „Götham City“

Von: Marvin Hinrichsen

Vorfreude pur: Das Orga-Team der Medimeisterschaften präsentiert das neue Motto für die Riesenveranstaltung. Jakob Jung, Lukas Feld und Erik Mattusch (von links) haben den Song „Götham City“ produziert. © marvin hinrichsen

Die Medizinstudenten der Georg-August-Universität haben den Song „Götham City“ produziert. Damit nehmen sie an der Medimeisterschaft teil.

Göttingen – Die Göttinger Medizin-Studierenden haben einen neuen Song produziert. Grund dafür ist das seit 2002 stattfindende Event „Medimeisterschaften“. Die begannen 2002 als kleines Fußballturnier. Heute pilgern mehr als 25 000 Medizinstudenten aus Deutschland sowie Bulgarien und Österreich nach Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis), um gemeinsam zu feiern und die Fußballteams der jeweiligen Medizinfakultäten zu unterstützen. Das jährlich stattfindende Event wird nicht selten ausgiebig mit viel Alkohol abgefeiert.

Medimeisterschaft: Fußball und Party

Das hätten sich die Studierenden auch verdient, meinen sie: „Das Medizinstudium ist anstrengend, da ist es nur richtig, einmal ein Wochenende abzuschalten“, sagt der 24-Jährige Lukas Feld, Vorsitzender für Party und Orga-Teamleitung im Göttinger Team. Das Festival sei so beliebt, dass das Kartenkontingent exklusiv und für die Mediziner meist nach einem Tag erschöpft ist. Erwünscht sind vorwiegend Zahnmedizin- oder Humanmedizin-Studierende. Neben dem sportlichen Hintergrund und dem Aufstellen eines Fußballteams bringt auch jede Uni unter verschiedenen Mottos mit dem Hashtag #NurLiebe einen eigens produzierten Song heraus. Anschließend werden die jeweiligen Lieder der unterschiedlichen Medizinfakultäten von einer Jury auf dem Festival bewertet. Auch kommen die Kostüme der Studenten in die Bewertung. Denn neben eigenem Sound und Motto reist jedes Uni-Team auch verkleidet zum Festival. 2023 haben sich die Göttinger Medis für das Motto: „Götham City“ entschieden. „Es ist wichtig, dass Song sowie Musikvideo einen Bezug zur Stadt haben, in der studiert wird“, erklärt der 24-jährige Jakob Jung, der das Video zum Song geschnitten hat.

Ein wichtiges Kriterium sei es, Medizin-Passagen in die Texte einzubauen. So ist der Song mehr als bloß ein Partyhit. „Wir haben im Schnitt drei bis vier Stunden täglich in die Organisation und den Song gesteckt“, sagt Jung. Es sei aber eine Herzensangelegenheit, die Uni bei den Medis zu repräsentieren. Der Göttinger Song ist auch bei YouTube und Spotify zu finden.