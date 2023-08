Mehr als 2.000 Menschen feiern den CSD in Göttingen

Von: Stefan Rampfel

Christopher-Street-Day (CSD) in Göttingen: Schon bei der Demo waren rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs. © Stefan Rampfel

Göttingen feiert ein buntes Fest beim diesjährigen Christopher-Street-Day. In den Reden wird deutlich: Auch der CSD braucht eine Neustrukturierung.

Göttingen – Rund 2.500 Menschen haben am Samstag, 26. August, allein an dem Demo-Zug des Göttinger CSD teilgenommen. CSD – das steht für Christopher Street Day, ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen und queeren Menschen (LSBTIQ).

Auffällig: Im Gegensatz zu anderen Demonstrationen in Göttingen war es am Samstag viel bunter und schriller. Um kurz nach 13 Uhr startete der Zug am Neuen Rathaus zunächst auf der Bürgerstraße, um dann direkt in die Nikolaistraße abzubiegen.

Der Christopher-Street-Day in Göttingen wurde bunt und ausgefallen gefeiert

Weiter ging es über das Alte Rathaus, die Weender Straße und Theaterstraße zum Deutschen Theater. Hier und am Alten Rathaus gab es Redebeiträge, bevor der Demo-Zug weiter zu seinem Ziel auf dem Albaniplatz startete.

Eine Botschaft der Stadt Göttingen zum CSD in der Uni-Stadt. © Stefan Rampfel

„Eine Neustrukturierung des CSD ist dringend notwendig“, sagte Luka Schultz vom Organisationsteam in ihrer kurzen Rede. „Unsere queere Community in Göttingen ist sich bewusst, dass der CSD weiß, deutsch und cisgeschlechtlich dominiert und privilegiert ist.“ Die Strukturen seien nicht ausreichend inklusiv, so Schultz. Dies müsse geändert werden.

Extra aus Braunschweig gekommen sind Marc und Maic, die die wohl extravagantesten Kostüme am Samstag trugen: Sie waren als Wespen verkleidet. „Der Göttinger CSD ist jedes Mal eine sehr tolle Veranstaltung, und wir freuen uns immer, nach Göttingen zu kommen“, sagte Maic.

CSD in Göttingen: Teilnehmer reisten auch von außerhalb in die Unistadt, um teilzunehmen

„Die Stimmung ist gut, die Menschen angenehm und freundlich“, ergänzte Marc. Wichtig ist den beiden, dass der CSD nicht zu politisch wird, denn die Menschen wollen etwas Buntes sehen.

Auch die 29-jährige Claudia aus Moringen ist mit einer Freundin nach Göttingen gekommen, um Flagge zu zeigen und für mehr Gleichberechtigung und die Rechte aller zu demonstrieren. „Wir wollen heute noch Kontakte knüpfen und am Straßenfest auf dem Albaniplatz teilnehmen.“

Neben ihr steht Vincent, der vor einem Jahr für die Ausbildung nach Göttingen gezogen ist. Er findet es wichtig, dass das Thema LSBTIQ vorangetrieben wird. Daher demonstriert auch er beim CSD.

Redebeiträge beim CSD in Göttingen: Strukturen der Veranstaltung nicht ausreichend inklusiv

„Wir werden immer noch nicht von allen Menschen akzeptiert“, sagt er, findet aber, dass es in Göttingen für Schwule deutlich angenehmer ist als in anderen Gegenden Deutschlands. „Göttingen ist eine offene und bunte Stadt“, so der 21-Jährige.

Der Begriff „cis“ Cisgender, cisgeschlechtlich oder, kurz gesagt, cis beschreibt, dass ein Mensch in dem Geschlecht lebt, das nach der Geburt verkündet wurde. Wurde in die Geburtsurkunde zum Beispiel „weiblich“ eingetragen und die Person findet diese Zuschreibung passend, ist sie eine cis-Frau. Findet jemand das Geschlecht, das nach der Geburt verkündet wurde, nicht passend, ist die Person trans*. Trans* kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „über“ oder „darüber hinaus“, das lateinische Wort cis bedeutet „diesseits“. Damit wird beschrieben, dass cis-Personen in dem Geschlecht „bleiben“, das ihnen zugeschrieben wurde. (mzi)

Um 15.30 Uhr wurde der CSD schließlich auf der Bühne auf dem Albaniplatz offiziell eröffnet, am Abend gab es eine Drag-Show mit Renelopé Fauxwell & Clumsy Twinkles Fauxwell. Mehrere DJs und Redebeiträge rundeten das Programm ab. Diverse Gruppen und Organisationen hatten Informationsstände aufgebaut. Gegen 20 Uhr war die Veranstaltung beendet.

Wie die Polizei Göttingen am Sonntag, 27. August, auf Nachfrage mitteilte, verlief die gesamte Veranstaltung ohne Vorkommnisse ab.

Teilnehmer des Christopher-Street-Day in Göttingen feierten bis in den Abend auf dem Albaniplatz

Die Stadtverwaltung hatte im Hinblick auf den CSD vor kurzem in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem CSD-Aktionsbündnis und der GWG die Treppe am Albaniplatz in Regenbogenfarben gestrichen.

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung GWG beleuchtete zudem bis Montagfrüh, 28. August, die Fenster der Stadthalle am Albaniplatz in Regenbogenfarben. (Stefan Rampfel)

Dass Göttingen sich als eine „bunte und vielfältige“ Stadt versteht, unterstrich die Verwaltung kürzlich, als an einigen Ampelanlagen in der Innenstadt für die Grünphase „queere Ampelmenschen“ eingesetzt wurden.