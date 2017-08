Mehr als eine Million Euro für 93 weitere Krippen-Plätze in Göttingen

Göttingen. Es ist Wahlkampf – und die Minister beschenken ihre Schäfchen: 1,1 Millionen Euro für 93 Krippenplätze erhält so die Stadt Göttingen für den Ausbau von Kindertagesstätten.

Den Förderbescheid überbrachte Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) an Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Das Geld kommt vom Land, stammt aber zu einem großen Teil vom Bund. Mit dem Geld soll der Ausbau der Krippen in Göttingen vorangetrieben werden. So können 93 Plätze in drei Kindertageseinrichtungen geschaffen werden. Etwa 400 Krippenplätze fehlen in Göttingen, bis 2022 will die Stadt 235 zusätzliche schaffen.

45 Plätze für Kinder unter drei Jahren werden im Montessori-Kinderhaus gefördert, in das 540.000 Euro Zuschüsse fließen. 35 Krippen-Plätze können in der AWO-Kita im ehemaligen EAM-Hochhaus entstehen. Dafür gibt es 420.000 Euro. Und die Kita Lönsweg im Viertel Ebertal bekommt 156.000 Euro für 13 Krippen-Plätze.

Kein Wunder, dass das im Sinne von Oberbürgermeister Köhler ist: „Ich freue mich, dass wir mit der Landesförderung in die Lage versetzt werden, die ohnehin schon überdurchschnittlich hohe Zahl von Krippenplätzen in Göttingen weiter zu verbessern und damit das für Eltern dringend benötigte Betreuungsangebot auszubauen.“

Von 2017 bis 2020 stehen für den Ausbau von 10.000 zusätzlichen Krippenplätzen in Niedersachsen etwa 110 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) präzisiert: Im Krippenausbau-Programm des Landes Niedersachsen stünden nach Angaben des Kultusministeriums 115,6 Millionen Euro für rund 12.500 zusätzliche Plätze zur Verfügung. „Davon kommt der Löwenanteil, 105,6 Millionen Euro, vom Bund.“ Der wolle damit die frühkindliche Förderung verbessern und die Länder in deren ureigener Aufgabe unterstützen.

Aus einem anderen Programm werden in den kommenden Jahren zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten („QuiK“) noch einmal rund 300 Millionen Euro fließen, um die Kindergärten im Land mit mehr Personal auszustatten.

Einig sind sich CDU-Bundestagsabgeordneter Güntzler und SPD-Landesministerin in der Bewertung der Förderung: „Das ist ein tolles Signal und ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Göttingen weiter zu verbessern“, sagt Güntzler und Heiligenstadt lobte das Engagement der Stadt Göttingen für die frühkindliche Bildung und Betreuung als „vorbildlich“. Ich freue mich, dass die Landesregierung die Stadt dabei unterstützen kann, den Eltern ein bedarfsgerechtes, verlässliches und hochwertiges Betreuungsangebot für ihre Kleinsten zu machen.“

In Niedersachsen wurden zum Stichtag 1. März 64.400 Kinder unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut. Das sind zehn Prozent mehr als im 2016, als rund 58.500 Kleinkinder dort betreut wurden.