KWP-Open-Air Samstag: Viel mehr als Mega-Genesis-Hits

Von: Thomas Kopietz

Musikarena im Stadtwald: Etwa 3500 Besucher kamen zum KWP-Open-Air in den Kaiser-Wilhelm-Park in Göttingen. Am Samstag waren die Besucher begeistert. Der Altersdurchschnitt war da höher als am Freitag. © Christoph Mischke

Samstag, Tag Zwei beim KWP-Open-Air in Göttingen war ganz anders als der Freitag. Das Durchschnittsalter der Besucherinnen und Besucher war deutlich höher.

Göttingen - Das liegt zweifelsohne an Top-Act Ray Wilson, der, nach seiner Zeit als Frontmann von Genesis und Stiltskin, seit mehr als 20 Jahren als Solokünstler mit deren und eigenen Songs unterwegs ist.

Die Opener-Band „Ilanoor“ hat es am Samstag nicht leicht, die Menschen vor die Bühne zu ziehen. Das hat nichts mit ihren musikalischen Qualitäten zu tun, als vielmehr mit dem behäbigen Verhalten der Gäste, die ihre gesicherten Plätze auf den erhöhten Terrassen nicht aufgeben möchten.

KWP-Open-Air Göttingen: Local-Heroes-Sieger „Ilanoor“ legt flott los

Nach und nach aber locken die jazzig und funk-soulig angehauchten Stücke des Sextetts aber viele vor die Absperrgitter. Sänger Jonathan berichtet vom Gewinn des regionalen Local-Heroes-Contest Anfang Juli in der Musa. „Wir sind ‘ne superjunge Truppe und spielen erst seit April zusammen“, sagt er lachend, „und haben uns da einfach mal beworben.“

„Ilanoors“ zarte Melodien werden häufig von Steffen Pöschels Trompete und Helena Windolfs Cello getragen. Ein omnipräsenter Bass von Filippo Cacciola legt das groovende Fundament. Das chillige „Lost my senses“ berichtet von Jonathans Zeit in Marokko und sagt viel über seine musikalischen Einflüsse aus.

„Delta Constellations“ wurde vom Regen empfangen

Als „Delta Constellations“ die Bühne betritt, regnet es noch und im Wald macht sich Schwüle breit. Vor der Bühne aber wird es voller. Die Menschen wollen zu dieser Gute-Laune-Musik tanzen.

Die Band, deren erstes Album in Arbeit ist, überzeugt mit ausgelassener Spielfreude und Lion, Aaron, Jonas sowie Carsten geben alles, was die Besucher mit mächtig Applaus und Jubel quittieren. Melodiöse Riffs über einem soliden Drum- und Bass-Teppich erzeugen ordentlich Druck auf dem Kessel. Wer feuert hier eigentlich wen an? Die Band das Publikum oder umgekehrt? Egal, hier findet der Spaß auf beiden Seiten statt.

Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson ist der Star des Abends

Der Boden ist bereitet für den Star des Abends: Ray Wilson. Der seit vielen Jahren unermüdlich tourende Schotte ist heute mit sieben Musikern angereist. Unter anderem begleiten ihn sein Bruder Steve an der Gitarre, zwei Geigerinnen, eine Cellistin und der brillante Marcin Kajper an Bass, Saxophon und Flöte.

Schon mit dem ersten Song „Congo“ aus dem 1997er-Genesis-Album „Calling all Stations“ haben Wilson und seine Band die Musikfans fest in der Hand und das soll sich bis zum Ende nicht mehr ändern.

Genesis-Hits wie „Follow you, follow me“ kommen an

Neben Wilsons eigenem Song „State of Change“, einem intensiven Statement über das Selbstbewusstsein, setzt die Band vor allem auf Altbewährtes. Die Genesis-Klassiker wie „That’s all“, „Follow you, follow me“ oder „Land of Confusion“ kommen, vom 80er-Jahre Elektronik-Gedöns entstaubt, frisch und druckvoll rüber.

Das Publikum erweist sich als textfest und Wilson, der vor zehn Jahren schon einmal auf der KWP-Bühne gestanden hat, kann sich der Unterstützung sicher sein. Bemerkenswert: Wilson lässt seinen Musikern viel Raum für Soli.

Ray Wilson beeindruckt mit variabler Stimme

Ein Song wie „Carpet Crawlers“ offenbart dann die gesamte stimmliche Qualität des Frontmanns. Vom rau-rauchigen Timbre zum Song-Beginn bis zu den hohen Falsett-Passagen zum Ende beherrscht Wilson die Bandbreite und steht einem Phil Collins nicht nach.

Ein Kracher jagt den nächsten, Collins „In the Air tonight“, Peter Gabriels „Sledgehammer“ und „Solsbury Hill“ erweisen sich als Garanten für ausgelassene Stimmung und tosenden Applaus.

Ob es allerdings das Medley aus Springsteens „I’m on Fire“, Queens „Crazy little Thing called love“ und Dylans „Knockin’ on Heavens Door“ zum Schluss tatsächlich gebraucht hat, sei dahingestellt. Aber die Menschen im KWP sind aus dem Häuschen und werden diesen erstklassigen Auftritt nicht so schnell vergessen.

Viel Tanzbares zum Schluss mit „The Magic Mumble Jumble“

Den lauen Sommerabend beschließen „The Magic Mumble Jumble“ eine bunte, achtköpfige Hippie-Truppe mit deutsch-niederländischen Wurzeln. In bester Tradition der 60er-Jahre-Bewegung baut die Band eine Klangwelt zwischen Pop, Folk, Jazz und Indie auf. Mit acht Singstimmen, Blasinstrumenten wie Trompete, Posaune und Sousaphon, Cello, Perkussion, Piano, elektrischen und akustischen Gitarren erzeugt die Band sofort ein Gemeinschaftsgefühl zwischen sich und den inzwischen fast ausschließlich tanzenden Gästen aller Altersstufen.

Sänger Paul Istance versteht es, die Menschen mit auf seine musikalische Reise mitzunehmen. Alles darf, nichts muss, „Live to love“ lautet das Motto und die Göttinger haben verstanden.

Übrigens: Etwa 1500 Besucherinnen und Besucher kamen am Samstag, zusammen mit den 2000 vom Freitag wurde so das Vorjahresergebnis fast verdoppelt. (Christoph Mischke)

KWP-Open-Air 2023: Headliner am Samstag war Ray Wilson, der zahlreiche Genesis-Klassiker spielte – das kam prima an. © Christoph Mischke

Junge Musikerin: Helena Windolf spielt Cello in der Band Ilanoor. © Christoph Mischke

Bunt gemischte Truppe: Die Band The Magic Mumble Jumble sorgt Samstag für einen „bewegenden“ Abschluss, viele tanzende Menschen vor der Bühne. © Christoph MIschke