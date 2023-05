Mehr Gäste: 11.000 Fans feierten das Göttinger Händel-Festival

Gratiskonzerte kamen super an

+ © Alciro Theodoro da Silva Szenenbild aus der Festspieloper: Die Hauptrollen spielen Marie Lys (Semele) und Jeremy Ovenden (Jupiter). © Alciro Theodoro da Silva

Die Göttinger Händel-Festspiele lockten in diesem Jahr mehr als 11.000 Musikbegeisterte. Für Furore sorgten die Gratis-Konzerte am Pfingstwochenende.

Göttingen – 7500 verkaufte Karten, 72 Veranstaltungen und Gratisangebote, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Besucher anlockten: Das ist zusammengefasst die Bilanz der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen, die am Pfingstmontag vor ausverkauftem Haus mit dem Galakonzert von Jeanine De Bique und Concerto Köln zu Ende gegangen sind.

„Wir knüpfen damit an die Erfolge vor Corona-Zeiten an“, zeigte sich der Geschäftsführenden Intendant Jochen Schäfsmeier zufrieden.

Viele Musikbegeisterte

Er bezifferte die Gesamtbesucherzahl auf „etwa 11 000 Musikbegeisterte“, die zwischen dem 18. und 29. Mai die Festspiele besuchten.

„Was mich sehr freut, ist, dass die Gratisangebote von rund 3600 Gästen genutzt wurden“, sagte Schäfsmeier. Das sei im Vergleich zum Vorjahr sogar eine Verdoppelung.

Public-Viewing der Festspieloper

Bewährt hat sich somit, dass es in der Lokhalle neben dem bekannten Public-Viewing der Festspieloper auf Großleinwand auch außergewöhnliche Formate wie „Spot-On“-Konzerte und das Dunkelereignis „Concert in the Dark“ gab – alles an dem Lokhallentag „Hall of Fame“ am Pfingstsamstag, der mit großartiger Musik, besonderer Beleuchtung und – wie gesagt – Dunkelheit aufwartete.

Zu den Höhepunkten gehört für die Veranstalter natürlich die szenische Produktion des Oratoriums „Semele“ und das Eröffnungsoratorium „Hercules“, mit dem das Ensemble samt Festspielorchester sogar zwischendrin ein glänzendes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie spielte.

Inszenierung eines Oratoriums

Bei den diesjährigen Händel-Festspielen stand erstmals die Inszenierung eines Oratoriums im Zentrum: „Semele“, das wurde praktisch zur Oper. Der Künstlerische Leiter George Petrou zeigte sich für „Semele“ sowohl szenisch als auch musikalisch verantwortlich. „Ich bin sehr froh schon zum zweiten Mal in Göttingen inszenieren und dirigieren zu dürfen“, so Petrou. In den Hauptrollen sangen unter anderen Marie Lys, Vivica Genaux und Jeremy Ovenden.

Zur mehrfach aufgeführten Oper sowie der wie seit eh und je beim Publikum gefragten Familienfassung plus Public Viewing kamen insgesamt 2800 Zuschauer.

Weitere musikalische Höhepunkte

„Ein weiteres Highlight war Bendas Melodram „Medea“ mit Eva Vogel begleitet von dem FestspielOrchester Göttingen“, heißt es in der Bilanz der Festival-Verantwortlichen.

In der Region waren die Händel-Festspiele ebenfalls vertreten und spielten in Burgen, Schlössern und ehemaligen Getreidespeichern.

Händel-Festspiele 2024 sind bereits terminiert

Die Händel-Festspiele 2024 sind bereits terminiert, sie finden vom 9. bis 20. Mai statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Festspieloper, die am 10. Mai Premiere haben wird. (Thomas Kopietz)