Mehr Grün statt versiegelter Flächen in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Neuanpflanzungen in der Nähe des Neuen Rathauses in Göttingen: Für mehr Grün sorgten die Auszubildenden Sophia-Klara Bartels (links), Tobias Dietrich (Mitte) und Angelina Adam (rechts). Unterstützung bei der Aktion gab es von Gudrun Frierich-Braun vom Fachbereich Stadtgrün und Umwelt sowie von Stadtbaurat Frithjof Look. © Bernd Schlegel

Zum Thema Nachhaltigkeit gehört in Göttingen auch, Flächen wieder zu entsiegeln. Diese Strategie ist eine Antwort auf den Klimawandel.

Göttingen – Versiegelte Flächen sollen teilweise in Göttingen verschwinden. Die Stadtverwaltung will stattdessen in den öffentlichen Bereichen mehr Pflanzen als bislang Raum bieten.

Diese Strategie als eine Antwort auf den Klimawandel stellte Stadtbaurat Frithjof Look vor. Ein erstes Beispiel bei der Umsetzung ist rund um das Neue Rathaus zu finden. Dort wurde eine Fläche inmitten des Straßenraums neu bepflanzt. Dort war zuvor eine Folie aus der Erde entfernt worden.

Größere grünere Bereiche um die Bäume

Auch eine Baumgruppe in der Nähe soll sich besser entfalten können. Dort werden in Kürze Pflastersteine entfernt. Dadurch können die grünen Bereiche unter den Bäumen größer ausfallen. Die Schattenspender bekommen so mehr Luft und Wasser.

Bei der Gestaltung der neuen Grünflächen geht die Stadt systematisch vor. Je nach Lage kommen unterschiedliche Pflanzenmischungen zum Einsatz. So werden im Straßenbereich Exemplare verwendet, die für Insekten nicht so interessant sind. Dazu gehören beispielsweise Lein (Flachs), Nachtkerzen und Astern. Bei der Auswahl steht die Stadtverwaltung in engem Kontakt mit Experten der Universität. Benötigt werden etwa 8 bis 15 Pflanzen je Quadratmeter.

Mehrere Abteilungen der Stadtverwaltung sind eingebunden

Gleich mehrere Bereiche der Stadtverwaltung sind in das Projekt mit eingebunden. Die Federführung liegt beim Fachbereich Stadtgrün/Umwelt mit dem Fachdienst Grünflächen. Die Pflanzen selbst werden von Auszubildenden des Baubetriebshofs in die Erde gebracht. Sie übernehmen auch die laufende Pflege der Bereiche. Die Umgestaltung des etwa 160 Quadratmeter großen Bereichs in der Nähe des Neuen Rathauses kostet 10 000 bis 15 000 Euro.

Bereits Mitte August soll die nächste Begrünungsaktion im Bereich Groner Tor/Berliner Straße erfolgen. Es gab scharfe Kritik, weil bei der Neugestaltung dieses Bereichs Grünflächen nicht mit angelegt wurden. Das soll sich nun ändern. Die Stadt will dafür etwa 30 000 Euro ausgeben.

Größeres Projekt rund um die Stadthalle

Eine grüne Fläche von etwa 860 Quadratmeter ist an der Stadthalle in Planung, deren Sanierung im Herbst abgeschlossen werden soll. Damit soll der Bereich um die wichtige Veranstaltungshalle deutlich grüner werden, so das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Verantwortlichen im Neuen Rathaus.

