Mehr Personal für Kinderbetreuung in Südniedersachsen nötig

Landkreis Göttingen. Der Ausbau der Kinderbetreuung hat auch Schattenseiten. Die Bertelsmann Stiftung kritisiert, dass der Personalschlüssel in Südniedersachsen nicht überall groß genug ist.

Aus Sicht der Stiftung, die die Entwicklung der Betreuungsangebote unter die Lupe genommen hat, hängt die Qualität der Betreuung stark vom Wohnort ab. Das zeigt sich auch in Südniedersachsen.

So am Beispiel Krippen: Die Bertelsmann Stiftung fordert für die kleinen Mädchen und Jungen einen Betreuer für drei Kinder, also 1:3. Im Landkreis Göttingen liegt diese Quote bei 1:3,6. Mit 1:4,5 fällt die Quote im Landkreis Northeim noch schlechter aus. Gemeinsam mit Wilhelmshaven liegt der Landkreis Northeim damit am Schluss der Rangliste in Niedersachsen.

Auch den Personalschlüssel in Kindergärten haben sich die Experten der Stiftung genauer angesehen: Empfohlen wird ein Betreuungsschlüssel von 1:7,5. Im Landkreis Göttingen kommt man auf einen Wert von 1:7,9. Deutlich schlechter sieht es erneut im Landkreis Northeim aus. Dort wird ein Schlüssel von 1:9,1 registriert.

Die Experten der Bertelsmann Stiftung haben errechnet, dass allein in Niedersachsen zusätzlich 3300 Vollzeit-Fachkräfte rekrutiert werden müssten, um den Bedarf zu decken. Das würde ein Kostenvolumen von 152 Millionen Euro jährlich ausmachen.

Sowohl für den Krippen-, als auch den Kindergartenbereich ist aus Sicht des Landkreises die Entwicklung hin zu einem kleineren Betreuungsschlüssel zu begrüßen, sagt Landkreis-Pressesprecher Ulrich Lottmann: „Die Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung können dabei als Richtungsweiser dienen. Letztlich ist es aber nicht Sache der Kommunen, über die zu setzenden Standards zu entscheiden. Hier liegt die Verantwortung beim Land, entsprechende Vorgaben zu entwickeln und die nötigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.“

Hintergrund

Die Bertelsmann Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn gegründet und basiert auf seiner Überzeugung, dass Eigentum mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden ist. Seit 2008 beobachtet das „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung die Entwicklungstrends der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in den 16 Bundesländern. Das Monitoring bietet eine kontinuierliche Bildungsberichterstattung und besteht aus dem Online-Portal, dem Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme sowie der alle zwei Jahre erscheinenden Veröffentlichung Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme. (mel) www.laendermonitor.de