Mehr Sicherheit auf dem Radschnellweg in Göttingen

Knotenpunkt Robert-Koch-Sraße/Goldschmidtstraße in Göttingen: In diesem Bereich des Radschnellweges kam es immer wieder zu Unfällen. Deshalb soll diese Kreuzung umgestaltet werden.

Göttingen – Die Verkehrssicherheit für Radfahrer auf zwei Kreuzungen der Robert-Koch-Straße in Göttingen soll deutlich verbessert werden. Sie gehören zum Radschnellweg: Außerdem treten an beiden Knotenpunkten seit 2015 vermehrt Unfälle auf.

Deshalb beschloss der Göttinger Bauausschuss, die Krezungen verändern. Konkret sollen an den beiden Knotenpunkten zur Goldschmidtstraße und Im Hassel/Hans-Adolf-Krebs-Weg Ampeln aufgestellt und neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden.

„Es besteht weiterhin eine erhöhte Unfallgefahr zwischen ein- und ausfahrenden Fahrzeugen und Radfahrenden, die aus beiden Richtungen die Fahrbahn queren“, heißt es von der Stadtverwaltung zu den beiden Kreuzungen. Kreisel kommen an beiden Knotenpunkten nicht in Betracht, da die Radfahrer in beide Richtungen auf dem Schnellweg unterwegs sind und übersehen werden könnten. Im Bereich Goldschmidtstraße fahren auch mehrere Buslinien. Deshalb soll die gleichnamige Haltestelle auf die Robert-Koch-Straße verlagert werden.

Die Göttinger Stadtverwaltung rechnet mit Gesamtkosten von 480.000 Euro für die beiden Knotenpunkte.

Das Projekt im Göttinger Norden ist eine von zahlreichen Aktivitäten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer, machen die Stadtratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Stadtparlament deutlich. Mit Blick auf die Auszeichnung als fahrradfreundlichste kleine Großstadt, die Göttingen in dieser Woche bekam, sagten beide Fraktionen, dass dies Ansporn sei, kontinuierlich besser zu werden. Aus Sicht beider Fraktionen kann die Gesamtnote 3,35 beim Fahrrad-Klimatest nicht zufriedenstellen.

„Für die Jahre 2019 bis 2021 haben wir zusätzliche fünf Millionen Euro für den beschleunigten Ausbau der Radwegeinfrastruktur eingestellt“, sagt Grünen-Fraktionschef Rolf Becker. Dabei soll es aber nicht bleiben. Becker: „Wir setzen uns auch in Zukunft für die Mobilitätswende ein. Daher fordern wir auch ab 2022 ein jährliches Investitionsvolumen in die Fahrradinfrastruktur von wenigstens einer Millionen Euro.“

SPD-Fraktionschef Tom Wedrins sieht Göttingen auf dem richtigen Weg: „Die Förderung des Radfahrens ist ein entscheidender Baustein für eine neue, nachhaltige Mobilitätskultur. Wir wollen Göttingen als Fahrradstadt weiter profilieren und bleiben deshalb kontinuierlich am Thema.“