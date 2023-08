Mehrjährige Haftstrafen für Betrieb von Kokainlabor bei Göttingen

Quartett verurteilt

+ © Christian Charisius/dpa Kokain in Pulverform: In einer Drogenküche in der Gemeinde Gleichen bei Göttingen arbeiteten die Verurteilten mit der Droge, die zur Tarnung einem Mineraliengemisch beigemengt worden war. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Für den Betrieb eines Kokainlabors in einem Ort südlich von Göttingen verurteilte das Landgericht vier Männer. Sie sollen für mehrere Jahr in Haft.

Göttingen/Gleichen – Fast auf den Tag genau acht Monate nach der Aushebung eines Kokainlabors im Gleichener Ortsteil Weißenborn hat das Landgericht Göttingen vier der damals festgenommenen Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die beiden Hauptangeklagten, ein 38-Jähriger aus Weißenborn und ein 32-Jähriger aus Tambach-Dietharz (Kreis Gotha), erhielten jeweils eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.

Betäubungsmittel in nicht geringer Menge

Das Gericht befand sie des Herstellens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge für schuldig.

Das gleiche gilt für den 42-jährigen Angeklagten aus Kolumbien, dieser soll für viereinhalb Jahre in Haft. Ein mitangeklagter 44-jähriger Kolumbianer erhielt wegen Beihilfe zu diesen Taten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

Strafen liegen deutlich über den Anträgen der Verteidigung

Die verhängten Strafen liegen deutlich über den Anträgen der Verteidigung. Die Rechtsanwälte hatte für den 38-Jährigen auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, für den 32-Jährigen von fünf Jahren plädiert. Die Staatsanwaltschaft hatte für beide eine Haftstrafe von acht Jahren und für die Kolumbianer Freiheitsstrafen von fünf und drei Jahren gefordert. Deren Verteidiger hatten auf eine niedrigere Strafe plädiert.

Nach Ansicht des Gerichts haben die beiden Hauptangeklagten in dem Tatkomplex eine deutlich größere Rolle gespielt, als es ihre Anwälte dargestellt hatten. Angefangen hatte es damit, dass im Herbst 2022 auf unbekanntem Wege eine größere Kokainlieferung nach Deutschland gelangt war. Die Polizei hatte davon Wind bekommen. Wer die Drahtzieher des Schmuggels waren, konnten die Ermittler indes nicht klären.

Kokain war zur Tarnung einem Mineraliengemisch beigemengt

Das Kokain war zur Tarnung einem Mineraliengemisch beigemengt worden. Um es in einen konsumfähigen Zustand zu bringen, musste das Kokain in einem mehrstufigen chemischen Prozess extrahiert und abgetrennt werden. Auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität sprachen unbekannt gebliebene Hinterleute den 32-Jährigen an, der aufgrund seines Drogenkonsums Kontakte in der Szene hatte und wiederum seinen 38-jährigen Freund in Weißenborn kontaktierte.

Dieser erklärte sich bereit, gegen 20.000 Euro eine Scheune auf dem Grundstück seiner Mutter zur Verfügung zu stellen. Darunter befand sich ein 40 Quadratmeter großer Keller, der bereits mit einem Abluftsystem ausgestattet war. Dieses sei mutmaßlich für eine Marihuana-Plantage installiert worden, sagte der Vorsitzende Richter David Küttler.

Argumente der Verteidigung

Die Verteidiger hatten geltend gemacht, dass ihre Mandanten erst sehr spät erkannt hätten, worum es bei dem Projekt gehen sollte. Dies nahm ihnen die Kammer aber nicht ab. Sie hätten gewusst, dass dort Kokain extrahiert werden sollte, sagte Küttler.

Schließlich habe die Einrichtung des Labors einen zeitlichen und organisatorischen Vorlauf benötigt. Die Angeklagten hätten nicht nur den Raum organisiert, sondern auch selbst Materialien für die Ausstattung herbeigeschafft und die Verantwortung für den gesamten Herstellungsprozess übernommen.

Strafmildernde Gründe

Das Gericht wertete es als strafmildernd, dass die Drogen noch nicht in den Verkehr gelangt waren. Für beide Angeklagte sei es eine Härte, dass sie nun lange von ihren Familien und insbesondere ihren Kindern getrennt seien. Allerdings seien sie auch nicht in die Sache hineingerutscht, sagte Küttler. Es sei ihnen darum gegangen, „in kurzer Zeit an eine ordentliche Geldmenge zu kommen“. (Heidi Niemann)