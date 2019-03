Messerattacke am Göttinger Kauf Park: BGH bestätigt Urteil gegen 25-Jährigen weitgehend

Bushaltestestelle am Kauf Park: Hier verletzte der 25-Jährige 2017 sein Opfer mit Messerstichen schwer.

Es bleibt dabei: Ein 25-jähriger Mann aus Göttingen muss wegen einer Messerattacke auf seine Ex-Freundin am Einkaufszentrum „Kauf Park“ für neun Jahre ins Gefängnis.

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das im August 2018 verkündete Urteil des Landgerichts Göttingen weitestgehend verworfen. Lediglich der sogenannte Adhäsionsausspruch, in dem es um die Schadensersatzansprüche der Nebenklägerin geht, wurde geringfügig abgeändert.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen hatte den 25-Jährigen nach fünfmonatiger Verhandlung wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie mehrerer weiterer Gewaltdelikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der bereits mehrfach vorbestrafte Angeklagte Anfang September 2017 mit einem Klappmesser auf seine 22-jährige Ex-Freundin eingestochen und sie durch zwei Stiche in Kopf und Brust schwer verletzt hatte.

Das Gericht war mit seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben, die eine Gesamtstrafe von neuneinhalb Jahren gefordert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst auch Revision gegen das Urteil eingelegt, diese aber später wieder zurückgezogen. Die Anklagebehörde hatte den Messerangriff als versuchten Mord gewertet. Das Gericht war jedoch der Auffassung, dass weder das Mordmerkmal der niederen Beweggründe noch der Heimtücke vorliege. Die Ex-Freundin des Angeklagten sei nicht arglos gewesen, da sie schon vorher immer wieder Schlägen ausgesetzt gewesen sei. Ihr Verhalten sei sehr ambivalent gewesen.

Die Verteidigung hatte auf eine Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren plädiert und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt. Hierzu sah die Kammer allerdings keinen Anlass.