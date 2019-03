Messerattacke in Asylbewerber-Unterkunft: Hausnachbarn im Wahn erstochen? 

Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in einer Asylbewerberunterkunft in Göttingen hielten die Verfahrensbeteiligten ihre Plädoyers vor dem Landgericht.

Die Staatsanwaltschaft hält es für erwiesen, dass der 31-jährige Beschuldigte seinen Wohnungsnachbarn im Juni 2018 mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt hat.

Der aus Eritrea stammende Beschuldigte sei zur Tatzeit aufgrund einer wahnhaften Störung schuldunfähig gewesen. Da weitere erhebliche Taten zu erwarten seien, müsse er dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden. Nach Ansicht eines psychiatrischen Gutachters leidet der Beschuldigte unter einer andauernden krankhaften seelischen Störung.

Die Verteidigung wies den Antrag zurück. Man habe nicht aufklären können, was geschehen sei. Es lasse sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass der 31-Jährige den Wohnungsnachbarn getötet habe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass das Opfer seinen Mandanten angegriffen habe.

Verbale und körperliche Auseinandersetzungen

Beide hätten in einer Asylbewerberunterkunft im Hagenweg auf der gleichen Etage gewohnt, sagte die Staatsanwältin. Zunächst habe der Beschuldigte soziale Kontakt gehabt. In der Folgezeit habe er sich aber zurückgezogen, mehrfach sei es zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Er habe seinen Bekannten vorgeworfen, dass sie Gerüchte über ihn verbreitet und ihn als homosexuell bezeichnet hätten. Der 31-Jährige erstattete auch eine Strafanzeige, in der er angab, Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein. Später räumte er ein, dies sei eine Lüge gewesen, um sich an seinen Bekannten zu rächen. Nach der Strafanzeige hätten seine Kontakte ab- und die Ängste zugenommen, sagte dieb Staatsanwältin.

Siebenmal mit Messer zugestochen

Neun Monate später kam es zur Tötung. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft habe der Beschuldigte in Tötungsabsicht mit einem Messer siebenmal auf den 28-jährigen Hausnachbarn eingestochen, dabei die linke Herzkammer durchstochen und eine Rippe durchtrennt. Der Schwerverletzte schleppte sich von der zweiten Etage ins Erdgeschoss, wo er zusammenbrach. Mitbewohner alarmierten die Rettungsdienste. Trotz sofortiger notärztlicher Behandlung verstarb er noch am Tatort.

Der 31-Jährige war unterdessen zu einer Polizeistation geflüchtet. Dort gab er an, dass der 28-Jährige ihn angegriffen habe und er Schutz suche. Das Opfer hatte vor seinem Tod noch den Namen des mutmaßlichen Angreifers genannt. Nach seiner Festnahme saß der 31-Jährige zunächst in der JVA Rosdorf in Untersuchungshaft, im September ordnete das Amtsgericht die einstweilige Unterbringung in der Psychiatrie an.

Der 31-Jährige bestritt bis zuletzt die Vorwürfe. Er habe den 28-Jährigen nicht angegriffen und nicht getötet, sagte er. Das Gericht will seine Entscheidung in der kommenden Woche verkünden.

Archiv-Video: Gewaltverbrechen in Göttingen