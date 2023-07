Gesundheitsminister Philippi: Kliniken brauchen Überbrückungshilfe

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Freude über Pläne: Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi (SPD) im Landtag. © Michael Matthey/dpa

Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi (SPD) ist mit der Krankenhausreform zufrieden. Er freut sich über die Ergebnisse.

Hannover/Göttingen – Was hält der bis vor Kurzem noch praktizierende Chirurg und jetzige Gesundheitsminister in Niedersachsen, Dr. Andreas Philippi, von der Krankenhausreform? Wir sprachen exklusiv mit ihm.

Herr Philippi, Sie waren grundsätzlich für eine Krankenhausreform und haben daran als Bundestagsabgeordneter bereits mitgearbeitet. Ist diese Einigung zwischen Bund und Ländern für Niedersachsen eine gute Lösung?

Die Krankenhausreform ist dringend notwendig, wenn wir auch in Zukunft flächendeckende Versorgungssicherheit mit Qualität vorhalten wollen. Insofern freue ich mich, dass Bund und Länder in letzter Minute die Kurve gekriegt haben. Der demografische Wandel mit mehr älteren Menschen einerseits und dem Fachkräftemangel andererseits, macht es notwendig, neue Wege zu beschreiten.

Welche sind das?

Wir müssen wieder stärker von den Patientinnen und Patienten aus denken und bedarfsgerechte Angebote vorhalten. Dazu gehört, dass wir den Systemwechsel in der Finanzierung, der Kern dieser Reform ist, konsequent umsetzen. Mit der geplanten Einführung der Vorhaltepauschalen plus Fallpauschalen bekommt die Qualität wieder ein höheres Gewicht und Fehlanreize zu möglichst vielen Operationen werden beseitigt.

Es gibt viele Prüfaufträge und Absichtserklärungen in dem Papier – warum ist es nicht konkreter?

Das Eckpunktepapier sagt durchaus an vielen Stellen sehr konkret, wohin die Reise gehen wird. Aber natürlich: Die Arbeit ist noch nicht erledigt. Über den Sommer schreiben Bund und Länder gemeinsam den Gesetzentwurf für die konkrete Umsetzung ab 2024. In Niedersachsen sind wir zudem mit einem Gesetz, das bereits in Kraft ist, und mit einer Verordnung in der Schublade, schon bestens vorbereitet.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat davon gesprochen, dass „viele“ Kliniken in den Konkurs laufen werden, bis das neue Gesetz wirkt - ist das nicht gefährlich?

Viele Krankenhäuser haben Existenzsorgen. Das liegt an der gefährlichen Gemengelage aus sinkenden Fallzahlen, den Nachwirkungen der Corona-Pandemie gepaart mit massiven Energiepreissteigerungen, der Dauerinflation und verdientermaßen höheren Tarifabschlüssen. Es ist klar, dass bei diesen Rahmenbedingungen auch gesunde, wirtschaftlich und medizinisch gut aufgestellte Häuser unter Druck geraten.

Warum ist das Konkursrisiko so hoch?

Mit Blick auf die Krankenhausreform, die ja erst in den kommenden Jahren konkret umgesetzt wird und wirken kann, besteht das reelle Risiko, dass wir jetzt Kliniken verlieren, die wir in der Zukunft brauchen. Das wäre der oft zitierte kalte Strukturwandel. Das kann niemand wollen. Daher fordere ich auch mit Nachdruck ein Liquiditätsprogramm für Krankenhäuser als Überbrückungshilfe. Es ist gut, dass der Bund 2,5 Milliarden Euro aus den Energiehilfen freigegeben hat, aber das wird erkennbar nicht reichen. Im Gesetz lassen wir daher einen Transformationsfonds prüfen. Dabei geht es um Tarif-, Energie-, und Sachkosten.

Menschen in Niedersachsen haben Angst, dass ihre Krankenhäuser vor der Haustür verschwinden..

Ich kann die Sorgen verstehen. Krankenhäuser sind elementar bei der Daseinsvorsorge. Daher ist die Krankenhausreform als Zukunftsreform ja auch so wichtig. Kein Politiker, ob auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, wird den Bürgern in die Hand versprechen können, dass sich bei ihnen nichts ändert. Wichtig ist, dass Patienten dort behandelt werden, wo es das für ihr Leiden richtige Angebot gibt.

Wird sich die Qualität der Versorgung verbessern?

Ja. Die guten Botschaften sind, dass sich die Qualität im Laufe des Prozesses verbessern wird, weil Schwerpunkte gebildet, Kooperationen entstehen und neue Angebote wie die Regionalen Gesundheitszentren geschaffen werden. Diese Botschaften müssen wir auch kommunizieren. Veränderungen sind gut und notwendig. Und: Es ist keine Sparreform – für Niedersachsen schon mal gar nicht. Wir haben die Investitionsmittel des Landes deutlich hochgeschraubt und können in den nächsten Jahren drei Milliarden Euro in unsere Krankenhauslandschaft investieren. Auch das ist ein klares Signal!

Sehen Sie mit dem Eckpunktepapier den Gestaltungsspielraum der Länder und speziell Niedersachsens gewahrt?

Unsere Planungen und die des Bundes passen zusammen. Das liegt auch daran, dass der Bund viele Ideen aus Niedersachsen übernommen hat. Die Länder haben es geschafft, bei den relevanten Themen Mitbestimmung zu sichern, vor allem bei den Leistungsgruppen und dem Gesetzestext sind wir mit im Boot. Bei den Geburtskliniken und den Fachklinken hat das Papier eine föderale Handschrift.

Was tun Sie jetzt? Abwarten und zögern ist sicher nicht nützlich, oder?

In der Tat, das ist keine Option. Wir sind bereits mitten im Prozess und halten jetzt nicht an. Wir sind bereit, unsere Krankenhauslandschaft zukunftsfest zu machen. (Thomas Kopietz)

Zur Person: Dr. Andreas Philippi Dr. Andreas Philippi (57), geboren in Wehrda/Marburg, aufgewachsen in Bad Zwesten, ist seit 2023 Sozialminister in Niedersachsen. Philippi war zuvor Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Göttingen. Er studierte Medizin in Göttingen, ist Chirurg und arbeitete auch als Abgeordneter noch im Beruf. Sei 2011 saß er im Kreistag. Philippi lebt in Herzberg, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, ist Fußball-Fan und fährt gern Fahrrad. (tko)