Ministerin besucht Göttinger Uni-Medizin: Herzzellen schneller zucken lassen

Eine besondere Visite gab es bei der Universitätsmedizin Göttingen. Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, informierte sich über die Arbeit in der Spitzenmedizin.

Wussten Sie, dass an der Universitätsmedizin Göttingen auch aus Hautzellen embryonale Stammzellen erzeugt werden, die wiederum später im Herz zerstörte und nicht mehr funktionierende Zellen ersetzen sollen? Wussten Sie, dass in der Multiple-Sklerose Forschung an der UMG an nie zuvor zu sehenden 3-D-Bildern von kleinsten Schäden an Nervenzellen gearbeitet wird, die die MS-Forschung massiv voranbringen werden? Anja Karliczek (CDU) wusste all das in Einzelheiten auch nicht, aber die Bundesministerin für Bildung und Forschung zeigte sich bei ihrem Besuch der Göttinger Uni-Klinik am Dienstag hoch interessiert – ebenso wie ihr Fraktionskollege Fritz Güntzler – und sie sah Dinge, die sie so zuvor nie gesehen hatte.

Herzforschung

Wie der tiefe Blick in Herzmuskelzellen, mit dem in Götingen von Nobelpreisträger Stefan Hell entwickelten STED-Mikroskop. Und Karliczek wurde auch selbst aktiv: stimulierte eine Hirnzelle, um wiederum deren Einfluss auf Herzzellen zu zeigen: Die Herzzelle schlug schneller. Prof. Gerd Hasenfuß, Vorsitzender des Herzzentrums Göttingen, das 2017 das von der UMG eigenfinanzierte, knapp zwölf Millionen Euro teure Gebäude bezogen hatte, stellte der Ministerin die Arbeit vor, die zum Ziel hat, über die Grundlagenforschung Lösungen zu finden, die zügig in die klinische Forschung, Anwendung und Therapie einfließen“. Der Draht zwischen Patienten und Forschern ist dabei eng. AuchBiologen und Physiker sind involviert. So sei einiges für Patienten mit Herzschwäche zu erwarten. Die Göttinger arbeiten letztlich an der Reparatur defekter Herzzellen. Hasenfuß, der sich über die herausragenden Bedingungen in dem Gebäude freut, fügte aber an: „Heute könnten wir aufgrund der Finanzierung und Defizite in Uni-Kliniken dieses Forschungszentrum so nicht mehr bauen. Wir sind in der Krankenversorgung am Anschlag“, sagte Hasenfuß, der die Bedeutung der Forschungsförderung herausstrich.

Uni-Klinik-Finanzierung

Ein Fingerzeig auch in Richtung Berlin und Kabinett, alle Uni-Kliniken, die ein jährliches Defizit von 300 bis 400 Millionen Euro „erwirtschaften“ anders zu finanzieren. Das gilt gerade für hochintensive, teure Versorgung, die geleistet werden muss, aber in den DRG-Pauschalen nicht entsprechend für Uni-Kliniken vergütet werden, wie UMG-Vorstand Dr. Martin Siess, auf HNA-Anfrage sagte. Um die Finanzierung und die Probleme des weiterhin hakenden, aber existenziell wichtigen Neubau-Starts der UMG hatten die Vorstände, neben Siess auch Sprecher Prof. Wolfgang Brück und Dr. Sebastian Freytag, zuvor mit Karliczek gesprochen.

Krebsforschung

Intensiv wurde es für die Ministerin dann im Gespräch mit Prof. Dr. Volker Ellenrieder: Der Direktor des UMG-Krebszentrums betonte, wie wichtig die vernetzte Forschung, auch der Austausch von Daten ist. Das Projekt HiGHmed, in dem acht Uni-Klinika zusammenarbeiten und das mit 40 Millionen Euro – sieben für die UMG – vom BMBF gefördert wird, sei enorm wichtig.

Als Beispiel nannte Ellenrieder die Bekämpfung des Bauspeicheldrüsenkrebses. Wenige Fälle, bedeuteten auch wenige verfügbare Daten. Teilweise werde deshalb noch nach überholten Prinzipien behandelt – vor allem generalisiert. „Das bringt uns nicht voran, wir brauchen individualisierte Therapien, die sich am molekularen Fingerabdruck des Tumors ausrichten."

MS-Forschung

Voran geht es deutlich sichtbar in der Multiple-Sklerose-Forschung, zumindest in der fantastischen Bildgebung von Nervenzellstrukturen. In Göttingen, werden auch mit Geld aus Karliczeks Ministerium, kleinste, MS-typische Schädigungen von Nervenzellen am Bildschirm sichtbar. Verschiedenste High-Tech-Geräte erlauben immer kleinere und genauere Einblicke. Die Forscherinnen und Forscher wollen auch Abläufe, die zur Schädigung der Nervenzellen und MS führen, mittels dieser „Mega“-Mikroskopie zeigen, wie Prof. Dr. Fred Wouters und Dr. Gertrude Bunt aus dem frisch eingezogenen Institut für Neuropathogie eindrucksvoll berichteten.

Dann machte sich Anja Karliczek wieder auf die Reise, am Ende eines stressigen Tages, der mit der Bundespressekonferenz zur PISA-Studie begonnen hatte. Und wie war der Besuch in Göttingen und der Blick darauf, was aus Fördergeld des Bundes wird: „Wir hier sehen, wie Forschung und Versorgung zusammenwächst und dass dieses den Fortschritt noch einmal befördert“, sagt Anja Karliczek auf HNA-Nachfrage.