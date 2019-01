Ministerpräsident Stephan Weil infiziert sich in Göttingen mit Basketball-Fieber

Vom Basketball in Göttingen infiziert: (von links) Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich in Göttingen mit dem Basketball-Virus infiziert.

Gemeinsam mit Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) besuchte Weil am Mittwoch das Niedersachsen-Derby der Basketball-Bundesliga, BG Göttingen gegen die Löwen Braunschweig (76:80).

Er habe zwar selbst nie aktiv Basketball gespielt, aber es sei eine so „dynamische und athletische Sportart, von der man mehr und mehr infiziert“ werde, sagte der Ministerpräsident im Gespräch mit unserer Zeitung am Rande des Spiels. Auch vom neuen Basketball-Zentrum der BG, das er mit Oppermann begutachtet hatte, zeigte sich Weil angetan.

Die beiden SPD-Politiker waren an diesem Tag aber auch selbst sportlich aktiv in der Region: Vor dem Besuch in der Uni-Stadt hatten sie eine Brocken-Wanderung unternommen.