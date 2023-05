Mit Augenmaske und im Gänsemarsch ins Dunkel der Lokhalle

Von: Ute Lawrenz

Teilen

Händel-Festspiele Göttingen in der Lokhalle: Vor dem „Concert in the Dark“ - einem neuen Format, mussten die Besucher mit Augenmaske und in einer Art Polonäse mit Hand-Schulter-Kontakt in die Konzerthalle gehen. Es folgte ein tiefgehendes Musikerlebnis. © Ute Lawrenz

Wie fühlt, oder besser wie hört, sich ein Konzert in der abgedunkelten Göttinger Lokhalle an. Unsere Reporterin Ute Lawrenz hat es ausprobiert.

Göttingen – Ein „Concert in the Dark“ in der Lokhalle stand bei den Internationalen Händelfestspielen Göttingen am Samstag, 27. Mai, auf dem Programm – zum Abschluss des Lokhallentags.

Auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Hören von Musik mit geschlossenen Augen hat der Posaunist Shawn Grocott die Idee entwickelt und bei den diesjährigen Festspielen umgesetzt. HNA-Mitarbeiterin Ute Lawrenz hat das Konzert im Dunkeln besucht, um den Effekt selbst zu erleben.

Händel-Festspiele: Mit Augenmaske und im Gänsemarsch in die Konzerthalle

Der Einlass dauert länger als erwartet. Denn alle, die das Konzert hören wollen, müssen eine Augenbinde, in diesem Fall sind es Schlafmasken, tragen. Mit einer solchen ausgestattet werden sie zum Platz geleitet. Wie zur Polonaise stellen sie sich auf Anweisung von MitarbeiterInnen der Festspiele auf - mal sind es sechs, mal neun Personen, dann setzen sie ihre Masken auf.

Irgendwann bin auch ich an der Reihe. Als erste einer Schlange werde ich gebeten, unsere Begleiterin am Unterarm zu fassen, diese legt ihre andere Hand auf meine Schulter, um die Richtung leichter vorzugeben. Dann geht es los, ganz vorsichtig, langsam. Vor dem Stuhl dann eine Drehung, dann kann ich mich setzen und freue mich: Meine Freundin ist links neben mir gelandet.

Sobald alle sitzen, herrscht ungewohnte Stille. Klar zu hören ist allerdings jedes Hüsteln, jedes Ruckeln auf dem Stuhl. Dann begrüßt uns eine Männerstimme.

Zuschauer waren in der abgedunkelten Lokhalle ganz Ohr

„Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise“, sagt der Mann und erklärt den Sinn des Abends. „Wir möchten nämlich, dass Sie ,ganz Ohr’ werden.“ Mit viel Hintergrundinformationen erklärt er Besonderheiten des Gehörs und bittet die Zuhörer zum Schluss, ihre Ohren zu massieren, damit sie schön warm, empfangsbereit werden.

Doch wir sollen nicht nur hören. Das Konzert beginnt damit, dass alle ein „Cis“, den sogenannten Erd- oder Jahreston oder auch die heilige Silbe „OM“, summen. Erst dann erklingen uns mit auf eine ungewohnte Reise.

Plötzlich entstehen Bilder im Kopf

Während ich zunächst den Klängen lausche, die unterschiedlichen Instrumente verfolge, gerade am Anfang mit vielen Bläsern, wachsen irgendwann vor meinen Augen Bilder. Es ist, als flöge ich, unter mir sehe ich viel Landschaft – Wälder, Wiesen.

Irgendwann beginnt ein leises Schnipsen. Was sich erst anhört, wie eine kleine Finger-Übung, wird zu Regen, erst seicht, dann heftig prasselnd: ich bin froh, dass ich nicht nass werde dabei! Doch mir wird kühl, ich möchte meine Jacke anziehen, will aber die anderen Zuhörer damit nicht stören.

Konzert im Dunkeln: Die Beklemmung setzt nicht ein

Die Beklemmung, die ich „blind“ erwartet hatte, setzt nicht ein, vielmehr lausche ich den Klängen, genieße intensiv, kann mich aber voll auf die Musik einlassen. Zum Schluss kommt – wie angekündigt – das „OM“. Zu meiner Überraschung weiß ich gleich, was los ist, summe mit, bis der Ton nach einer Weile ausklingt.

Mit WorldBrass, La Camerate Chromatica und dem Athens Chamber Choir, sowie Erik Bosgraaf (Blockflöte, Recorder) und Wolfgang Meyer (Gitarre) nennt Shawn Grocott als „Erdenker“ des Konzepts und Posaunist dann noch die Mitwirkenden des Konzerts im Dunkeln.

Konzert im Dunkeln: Als hätte man in Musik gebadet

Wie ich mögen sich wohl viele der Zuhörer nach diesen 75 Minuten bei den Händel-Festspielen in der Lokhalle fühlen, als hätten sie in Musik gebadet, erfüllt und gereinigt von ihren Sorgen, von dem, was sie sonst oft beschwert.

Vielleicht sollte ich Musik öfter „blind“ hören?! Die Maske dafür habe ich in der Tasche. (Ute Lawrenz)