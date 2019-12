Mit Pistole: Erneuter Überfall auf Bäckereifiliale in Göttingen

Erneut hat ein unbekannter Täter eine Bäckerei-Filiale in Göttingen überfallen.

Aktualisiert am 30.12. um 12.30 Uhr - Der mutmaßliche Räuber tauchte am vergangenen Samstag in einer Bäckerei im Posthof auf und erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der 1,70 bis 1,75 Meter große Mann gegen 16.20 Uhr das Geschäft und bedrohte die 21-jährige alte Verkäuferin mit einer Pistole. Mit den geraubten Einnahmen flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Eine nach dem Mann eingeleitete Fahndung verlief nach Polizeiangaben ergebnislos. Der Unbekannte trägt einen dunklen Dreitagebart und war mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent.

Überfall: Täter gab zunächst Bestellung auf

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 12. November, in den frühen Abendstunden eine Bäckereifiliale an der Königsallee in Göttingen überfallen. Er sperrte die Angestellte in ein Badezimmer ein.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Unbekannte das Geschäft gegen 17 Uhr betreten und eine Bestellung aufgegeben, berichtet die Polizei.

Während die 40-jährige Angestellte damit beschäftigt war, seine Bestellung einzupacken, und zu kassieren, ging der Unbekannte hinter sie und zog das Opfer in ein angrenzendes Badezimmer. Dort schloss der Täter sie ein.

Opfer eingesperrt

Durch Rufe aus einem Fenster machte die 40-Jährige auf sich aufmerksam. Daraufhin half eine Passantin der Frau und befreite sie. Der Täter flüchtete mit der Beute in noch unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen war ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte trug ein dunkles oder schwarzes Basecap sowie einen dunklen Kapuzenpulli. Er soll etwas genuschelt haben, aber hochdeutsch gesprochen haben. Weiterhin soll der Mann einige „rote Stellen“ im Gesicht gehabt haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf den Täter erbitten die Beamten unter der Rufnummer 0551/491-2115.