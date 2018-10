Mit Posaunen und Trompeten: Egerländer Musikanten begeistern Göttingen

Premiere des neuen Tournee-Programms

+ © Anne-Lise Eriksen Stimmung in der Göttinger Stadthalle: Die Egerländer Musikanten mit Ernst Hutter begeisterten das Publikum in der Uni-Stadt. © Anne-Lise Eriksen

Göttingen. Mit Standing Ovations hat das Publikum in der Stadthalle Göttingen die Egerländer Musikanten gefeiert. Die gaben am Freitagabend in der Uni-Stadt die Premiere zu ihrer Europa-Tournee.