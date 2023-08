Mobile Tiertafel „Strassen Pfötchen“ in Göttingen unterstützt Tiere und Halter in Not

Von: Kerim Eskalen

Auch die Krallenpflege gehört zum Job: Jessica Riehn schneidet der 13 Jahre alten Hündin Cassie die Krallen. © Kerim Eskalen

In Göttingen haben Ehrenamtliche sich die Hilfe von in Not geratenen Tieren und Haltern auf die Fahnen geschrieben: der Verein „Strassen Pfötchen“.

Göttingen – Wie nahe Freud und Leid beieinander sind erleben Torsten Lehmköster und Jessica Riehn jede Woche. Mit ihrem Verein „Strassen Pfötchen“ Göttingen helfen sie Tieren, deren Besitzer keine Möglichkeit mehr haben, Futter zu besorgen oder gar den Weg zum Tierarzt anzutreten.

Für die beiden Göttinger ist der ehrenamtliche Job eine reine Herzensangelegenheit, bei der gerade Jessica Riehn reichlich Erfahrung mitbringt. Denn sie ist nicht nur erste Vorsitzende des Vereins, sondern war auch jahrelang im Auslandstierschutz tätig. „Ich habe einfach ein großes Herz für Tiere“, sagt Riehn. „Aber irgendwann wollte ich etwas, was in der Nähe ist, etwas, wo man dabei sein kann.“

Göttinger Verein „Strassen Pfötchen“ kümmert sich um Tiere in Not und unterstützt deren Halter

Also gründete sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Torsten im Jahr 2021 den Verein „Strassen Pfötchen Göttingen“. Dabei wollen sie nur eines: Helfen“, sagt Thorsten Lehmköster. Mit ihrem Vorhaben unterstützen sie Besitzer mit Hunden, Katzen, Vögeln und Kleintieren.

Verein „Strassen Pfötchen“ im Einsatz: (v.l.) Torsten Lehmköster, Hundebesitzer Mike Lausch und Jessica Riehn. Davor die Schäferhunde Sonja und Sapphire. © Kerim Eskalen

Allerdings stehe man inzwischen vor einem großen Problem: Die Zahl der Menschen mit Tieren, die auf Hilfen angewiesen sind, wächst. Für den kleinen Verein aus Göttingen ist dies gerade noch zu stemmen, doch es wird schwerer. „Auch wir merken die steigenden Lebensmittelpreise. Und die hören nicht bei Hunde- und Katzenfutter auf“, sagt Riehn.

„Das können sich gerade viele Haustierbesitzer kaum noch leisten.“ Besonders die Tiere seien laut Riehn die Hauptleidenden an der Situation. Und dass, obwohl sie nichts dafür könnten. Dennoch müsse man ihnen irgendwie helfen.

Preiserhöhungen bei Lebensmitteln betreffen auch Tierfutter - viele Halter können sich das nicht leisten

Deshalb besorgen Torsten Lehmköster und Jessica Riehn alles, was das Tierherz begehrt: Futter, Leckerlis, Spielzeug und auch ein paar Näpfe. Doch mit der Lieferung ist die Arbeit der Beiden nicht getan. Oftmals gehören auch Aufgaben wie die Krallenpflege oder der Transport zum Tierarzt dazu.

„Da hängt so viel mehr dran. Man bringt nicht nur das Essen vorbei“, sagt Riehn. Inzwischen kennen sie viele der Tierhalter persönlich – und auch ihre Leidensgeschichten.

Besonders traurig sei es, wenn man schlimme Nachrichten aus dem Umfeld der Menschen erfahre oder wenn eines der Tiere verstirbt. „Die Tiere sind uns auch richtig ans Herz gewachsen. Da trauern wir mit“, sagt sagt die Göttingerin.

Mitglieder von „Strassen Pfötchen Göttingen“: Seelsorger nicht nur für die Tiere

Zudem ist das Paar für die Tierhalter ein wichtiger Ansprechpartner, indem sie sich die Sorgen und Nöte anhören. „Wir sind gleichzeitig Helfer und Psychologen“, sagt Jessica Riehn lachend.

Allerdings gebe es auch bestimmte Kriterien, nach denen sie Personen versorgen: „Bevor wir einen Besitzer beliefern, müssen wir in Erfahrung bringen, ob er wirklich Hilfe braucht. Dafür fordern wir von ihm Bescheide an“, sagt Lehmköster.

Zudem lasse man auch das Tier vorführen. „Wir wurden schon oft betrogen. Deshalb sind wir vorsichtig geworden. Manche Personen haben das Tierfutter zu überteuerten Preisen weiterverkauft“, ärgert sich Jessica Riehn.

Verein „Strassen Pfötchen Göttingen“ feiert Sommerfest

Für die Zukunft hoffen sie, dass der Verein eines Tages an einer Sammelstelle eine Art Ausgabe hat. Dafür hat Jessica Riehn einen großen Traum. „In einem Sprinter die Menschen in Göttingen versorgen – das wäre toll.“ Doch um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es mehr Unterstützung für die Tierrettung auf vier Rädern.

„Strassen Pfötchen Göttingen“ feiern Sommerfest Die „Strassen Pfötchen Göttingen“ laden am 5. August von 10 bis 16 Uhr an der Hessebergstraße 10 in Rosdorf/Sieboldshausen zu einem Sommerfest ein. Für leibliches Wohl ist gesorgt. Dabei sind die Vereine Aktiv für Hunde in Not, Katzenschutz Göttingen und Tierschutzverein Friedland. Mail: StrassenPfoetchenGoettingen@gmx.de