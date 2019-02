Modellbörse in Göttingen: Auf den Spuren von Holzspielzeug

Bei Mädchen und Jungen steht Spielzeug aus Holz immer noch hoch im Kurs. Deshalb geht es bei der nächsten Göttinger Modellbörse um das Thema „Holz – und was man daraus macht“.

Die Schau findet am Sonntag, 24. Februar, von 10 bis 16 Uhr in der Festhalle Weende, Ernst-Fahlbusch-Straße 20, statt. In der Spielzeugherstellung ist Holz neben Knochen und Stein einer der ältesten Rohstoffe. In Deutschland wurden im Erzgebirge ab Mitte des 18. Jahrhunderts aus gedrechselten Holzreifen kleine Streifen, die die Form eines Tieres haben, herausgeschnitten. In der DDR wurde dort bis zur Wende Holzspielzeug produziert – oft für den Export. Nach der Wende kam diese Industrie erst langsam wieder in Fahrt. Im Westen war die Firma Steiff, die für Plüschtiere bekannt ist, ein großer Produzent von Holzspielzeug.

In Dänemark fertige ein Kunsttischler ab 1932 Holzbausteine. Ab 1949 folgten die ersten Exemplare aus Kunststoff – heute weltweit als Lego bekannt. Die Besucher dürfen sich in der Ausstellung auf spannende Spielzeug-Exponate aus Holz freuen.

Der Eintritt zur Börse kostet für Besucher ab 14 Jahre vier Euro. Der Besuch der Ausstellung ist frei.