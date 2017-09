Mögliche Diebes-Serie: Täter stehlen Transporter in und um Göttingen 

Kreis Göttingen. In der Nacht zu Dienstag wurden erneut zwei Mercedes Sprinter in Stadt und Landkreis Göttingen gestohlen. Bereits vor zwei Wochen hatte es ähnliche Fälle gegeben.

Die beiden Transportfahrzeuge mit Göttinger Kennzeichen wurden vor Wohnhäusern an der Göttinger Londonstraße auf dem Holtenser Berg sowie am Hohlweg im Rosdorfer Ortsteil Klein Wiershausen entwendet.

In beiden Fahrzeugen befanden sich hochwertige Werkzeuge einer Installationsfirma. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Zudem versuchten Unbekannte in der Dransfelder Straße im Göttinger Stadtteil Groß Ellershausen einen weiteren Transporter zu stehlen. In diesem Fall blieb es allerdings bei dem Versuch.

Bereits vor zwei Wochen war es zu ähnlichen Diebstählen gekommen: Die Täter entwendeten in der Nacht zwei Mercedes Sprinter in Barlissen und Lenglern. Der Schaden belief sich laut Polizei auf 35 000 Euro, weil sich ebenfalls hochwertige Werkzeuge in den Transportern befanden. Auch in diesen Fällen gab es einen erfolglosen dritten Diebstahlversuch.

Die Parallelen seien auffällig, heißt es von der Göttinger Polizei auf HNA-Anfrage. Genauere Aussagen könnten die Ermittler nicht machen, da die Diebe nicht gefasst seien.

Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in den Ortsteilen beobachtet haben, um Hinweise.

Kontakt: Polizei Göttingen, Tel. 0551/4 91 21 15