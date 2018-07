Mond versteckte sich in Göttingen zunächst im Dunst

Versteckt hinter Wolken: Als der Mond nicht auftauchte, musste in Göttingen zunächst der Jupiter als Ersatz für die Himmelsbeobachtungen herhalten.

Göttingen. Der Mond war schon fast nicht mehr rot, erst da ließ er sich am Himmel über Göttingen blicken. Solange hatte er sich bei der langen Mondfinsternis am Freitag im Dunst und hinter Wolken versteckt.

„Schade, die Stimmung war so gut“, bedauerte der der Vorsitzende der Amateurastronmischen Vereinigung Göttingen (AVG), Bernd Lechte, dass die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts in der Uni-Stadt nur in der Schlussphase beobachtet werden konnte.

Eingeladen zur Beobachtungsaktion rund um den Mond hatte das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Kooperation mit dem Institut für Astrophysik und der AVG.

Tausende Mondfans

Rund 2000 bis 3000 Mondfans tummelten sich in und vor den Institutsgebäuden und machten das Ereignis zu einem Mond-Happening, wenn auch mit einem nur verspätet und kurz aufgetretenen Hauptdarsteller.

Die Planetariumsschauen für Kinder am frühen Abend waren schon lange ausgebucht, freute sich die Pressesprecherin des MPS, Dr. Birgit Krummheuer, über die überwältigende Resonanz. Und Klaus Reinsch vom astrophysikalischen Institut stöhnte: „Die Treppe zu unserem Observatorium ist völlig überfüllt."

Dann begann das große Warten auf den Mondaufgang und die blutrote -finsternis. Über ein Dutzend Teleskope und Fernrohre waren zwischen MPS-Gebäude und dem X-Lab aufgebaut, um die Mondfinsternis zu verfolgen. Doch der Mond tauchte einfach nicht auf. Zwei der drei Grundvoraussetzungen für einen Mondbeobachter waren gefragt: Geduld und ein bequemer Stuhl. Die dritte Voraussetzung, warme Kleidung, entfiel auf Grund des tropischen Abends.

Hobby-Astronom Ali-Serkan Sahbaz tröstete sich. „Dann beobachten wir eben den Jupiter“. Der größte Planet unseres Sonnensystems stand hoch über dem Horizont, frei von Dunst und Wolken. Auch andere richteten ihre Instrumente auf diesen Planeten aus. „Der Jupiter hat Kinder“, jubelte auf einmal eine helle Mädchenstimme ganz glücklich. Sie freute sich, dass sie drei winzige Punkte ganz nah am Jupiter entdeckt hatte – drei der zahlreichen Monde, den Planeten umkreisen.

Erst als schon etliche Interessierte wieder auf dem Heimweg waren, ließ der Mond sich endlich blicken. Doch da war von seiner Röte nicht mehr viel zu sehen. Dafür konnten die Zuschauer sehr schön plastisch verfolgen, wie der Trabant aus dem Kernschatten der Erde heraustrat.

Max-Planck-Forscher hielt Plädoyer für die Mond-Erforschung

Das Interesse an einem Vortrag von Wissenschaftler Dr. Urs Mall vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) zum Thema „Zurück zum Mond – Der Erdtrabant im Zentrum Satelliten gestützter Forschung“ war riesig. Zusätzliche Stühle mussten in den Hörsaal geholt werden und etliche Zuhörer mit Steh- statt Sitzplätzen vorlieb nehmen.

MPS-Forscher Mall ging unter anderen auf die Entstehungsgeschichte des Mondes und seine Bedeutung für die Entwicklung unseres Planeten ein, ließ die Geschichte der Mondforschung lebendig werden und endete mit einem Plädoyer für die weitere Erforschung weltweit und in Göttingen. „Wir haben hier die Kompetenz“, sagte er. Darüber hinaus kritisierte er, dass durch die vielen Zeitverträge und die langen Genehmigungsverfahren für Forschungsprojekte diese Kompetenz durch den Weggang von Experten drohe, verloren zu gehen.

