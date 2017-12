Das Monterey-Festival 1967 - als aus Popmusik Kunst wurde

Legendär: Beim Musikfestival in Monterey 1967 zündete Jimi Hendrix auf der Bühne seine Gitarre an. Foto: obs/Leica Camera AG/Jim Marshall/nh

Göttingen. Ein Festival wurde zur Mutter aller Festivals - Monterey 1967. Darüber sprach der Wissenschaftler Matthias Freise in der Uni-Reihe Pop-Kultur.

Es war eine Reise zurück ins Jahr 1967, als die Blumenkinder den Summer of Love ausriefen. In der Vortragsreihe der Uni Göttingen „1967/68 als Schaltjahre der Popkultur“ warf Matthias Freise in seinem Vortrag einen Blick auf die Premiere des Musikfestivals in Monterey.

Fast jeder hat es getan: Zelt, Schlafsack und reichlich Getränke in den Kofferraum gelegt, dann ein Wochenende lang der Musik gefrönt und ein ganz besonderes Lebensgefühl genossen. Das Musikfestival in seiner modernen Form wurde vor 50 Jahren in Monterey, Kalifornien, erfunden.

Matthias Freise erzählte vom Summer of Love, der damals von der amerikanischen Westküste ausgehend auch Europa erfasste. In eben jenem Sommer 1967 kamen in Monterey Musiker aus aller Welt zusammen und erhoben die Popmusik endgültig zur anerkannten Kunstform. Neben Größen wie The Who oder Jimi Hendrix waren Musiker aus Asien und Afrika dabei.

In gewisser Weise unterschied sich, erklärte Freise, Monterey noch deutlich von dem, was sich in Gestalt von Festivals wie dem in Woodstock in den folgenden Jahren als Grundtypus des Festivals etablieren sollte. Dennoch: Monterey wurde zum Urknall der Gegenkultur.

Anhand von Filmausschnitten zeigte Freise, wie dieses Festival zur Legende werden konnte: Im Sommer 1967 ging es nicht um Politik, nicht um Geld, nicht um Krieg, sondern nur um die Musik. Von dieser Stimmung ließen sich selbst die anwesenden Polizisten anstecken, was zu spontanen Verbrüderungsszenen zwischen Staatsbeamten und Blumenkindern führte.

Mithilfe von Live-Mitschnitten erlebten die Zuschauer, warum in Monterey Weltmusik gespielt wurde, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Neben dem wütenden Rock von The Who gab es religiöse Sitarmusik von Ravi Shankar und traditionelle südafrikanische Lieder. Die größte Entdeckung von Monterey war Janis Joplin, die bis dahin unbekannt war.

Matthias Freise zeigte auch, dass die Musikszene während des Summer of Love als großes Kollektiv agierte: Die anwesenden Musiker spielten nicht nur spontan miteinander. Paul McCartney, die Rolling Stones und die Beach Boys beteiligten sich auch an der Organisation.

Seinen Vortrag schloss Freise mit der wohl berühmtesten Szene aus Monterey: Jimi Hendrix kniet über seiner Gitarre und lässt sie in Flammen aufgehen. „Ein musikalischer Epochenwechsel“, fasste Freise den Sommer 1967 zusammen.

Die Vortragsreihe läuft bis Ende des Wintersemesters. Am Montag, 18. Dezember, geht es um den Film „Spiel mir das Lied vom Tod“, der als Western Maßstäbe setzte.

Von Tammo Kohlwes