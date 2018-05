19-jähriger Biker stirbt bei Bad Pyrmont - Zwei Verletzte bei Braunlage im Harz

Göttingen. Langes Wochenende, schönes Wetter: Zu Pfingsten waren besonders viele Motorradfahrer in Südniedersachsen unterwegs – es gab Unfälle, auch mit schlimmen Folgen.

Am Hagener Berg bei Bad Pyrmontkam ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Lügde am Sonntag ums Leben. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Motorrad gegen 16.50 Uhr vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve gestürzt und in die Schutzplanke geschleudert worden. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er am Unfallort verstarb. Der Fahrer eines Autos wurde leicht verletzt, weil das Motorrad noch mit dem Pkw zusammengstoßen war. Die L430 war für einige Zeit gesperrt.

Bei einem Motorradunfall nahe Braunlage (Landkreis Goslar) wurden am Samstag der 56-jährige Fahrer und seine Begleiterin schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam ihre Maschine am Samstag in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann und seine 54-jährige Begleiterin kamen in eine Klinik.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa