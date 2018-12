MPI-Wissenschaftler aus Göttingen machen den Eco-Bus flotter

Nach dem Test im Umfeld der Gandersheimer Dom-Festspiele rollen die flexibel buchbaren EcoBusse auch durch den Harz. Die schwierigen Rahmenbedingungen dort haben Änderungen notwendig gemacht, die das betreuende und entwickelnde Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) bekannt gegeben und umgesetzt hat.

Die Forscher basteln an der Optimierung des Probelaufs im Harz, wo der EcoBus aktuell bei zu vielen Anfragenden „deutlich später kommen kann, als die Fahrgäste dies wünschen“, wie Prof. Dr. Stephan Herminghaus erklärt. Grund: Das Gebiet, das die nur acht fahrenden Kleinbusse abfahren müssen ist riesig, reicht quer durch den Harz von Osterode bis Goslar.

Verschärfend hinzu kommt, dass laut Herminghaus viele Kunden schon früh am Morgen ihre Fahrten und damit auch die Routen der Busse festlegen. Spontane Buchungen sind so kaum möglich. Und das in einer Zeit, da durch den Weihnachtsmarkt in Goslar die Nachfrage noch größer als zuvor ist.

Das MPIDS hat reagiert und die Vorbuchzeit seit Montag auf maximal 60 Minuten verkürzt, so MPIDS-Mobilitätsmanager Michael Patscheke. Die Analyse habe auch gezeigt, dass die ohnehin geringe Platzkapazität in den Kleinbussen durch „sehr häufig versehentliche oder absichtliche Mehrfachbuchungen“ Plätze für andere Anfragen blockieren.

Pro Kunde wird deshalb nur noch eine aktive Buchung zeitgleich zugelassen. Die Änderungen sollen die Verfügbarkeit der EcoBus-Flotte verbessern – und zeigen schon nach drei Tagen „erste Wirkungen“, so Herminghaus.

Die EcoBus-Pilot-Projekte sind für das MPIDS ein „großer wissenschaftlicher Erfolg“. Man erhalte die Daten aus der Praxis, die man sonst nie hätte errechnen können, zudem „direkte Rückmeldungen der Kunden, Kritik, die wir sonst nicht erfahren hätten“.

All das soll helfen die flexiblen, von festen Routen unabhängigen EcoBusse später in ein Nahverkehrskonzept neben Regionalbussen, -bahnen und Taxen einzubinden.

+ Leiter EcoBus-Projekt: Prof. Stefan Herminghaus. © Privat/nh Klar ist auch: Der EcoBus wird mit dieser geringen Zahl von Kleinbussen nicht allein wirtschaftlich fahren können. „Das haben wir vorher so gesagt und das bestätigt jetzt der Pilotbetrieb. Man braucht eine öffentliche Finanzförderung.“ Die Pilotphase werde wohl im Februar 2019 wie geplant enden, auch, weil ein kostendeckender Weiterbetrieb so nicht möglich sei, so Herminghaus.

Nichts anderes erwartet auch Stephan Herminghaus. Es müsse politisch entschieden werden, wie es mit dem EcoBus weitergehen könne.

Die MPIDS-Wissenschaftler aber werden weiter forschen und Praxiserfahrungen sammeln. Denn der EcoBus wird bald in Leipzig getestet, als ein Teil in einem Nahverkehrsverbund. „Davor erwarten wir weitere wichtige Erkenntnisse.“ Die wiederum könnten für einen späteren Einsatz in Südniedersachsen wertvoll sein. Dort jedenfalls – so viel ist für Stephan Herminghaus klar – wollen die Menschen das EcoBus-System“. Das bestätigten die stetig steigenden Anmelde-Zahlen. So haben sich im Harz-Pilot-Projekt mittlerweile rund zehn Prozent der Bevölkerung für den EcoBus als Nutzer und Fahrgäste angemeldet.

Zweckverband erstaunt über Fazit

Auf das öffentliche Zwischenfazit zum EcoBus-Pilotprojekt von MPIDS-Direktor Stephan Herminghaus reagierten die Verantwortlichen des Partners Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) verschnupft und schnell mit einer Pressemitteilung. „Ich bin sehr verwundert, dass Prof. Stephan Herminghaus vor Ende der Pilotphase unabgestimmt mit dem ZVSN ein Resümee zum Forschungsprojekt EcoBus zieht.“ Zudem habe der Landkreis eine gründliche Evaluierung nach Beendigung der Pilotphase gefordert, heißt es. Stephan Herminghaus aber betont: Man habe bei einem Treffen mit allen Beteiligten am 26. November abgestimmt, dass über Zwischenergebnisse gesprochen werden könne. Zumal diese auch die Begründung für die aktuellen Anpassungen liefern.

Der ZVSN werde nun die Evaluierung, also die Auswertung und abschließende Bewertung abwarten, danach „in den zuständigen politischen Gremien entscheiden, welche Elemente des Projektes insbesondere mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit mittelfristig umgesetzt werden oder, ob andere ÖPNV-Modelle zum Tragen kommen, so die Erste Kreisbeigeordnete Christel Wemheuer. (tko)