Münchner Unternehmen sorgt für Entlastung auf dem Göttinger Wohnungsmarkt

Wohnen

+ © Thomas Kopietz Göttingen, ehemaliges IWF-Gelände am Nonnenstieg mit 214 Wohnungen, 76 sind preisreduziert. Drei Gebäude sind noch im Rohbau, Fertigstellung Ende September 2023. Bauherr ist die Münchner Wertgrund AG. © Thomas Kopietz

Neue Wohnungen für Göttingen: Auf dem ehemaligen IWF-Gelände am Nonnenstieg gibt es künftig 214 neue Wohnungen – 76 davon sind preisreduziert.

Göttingen – In Göttingen fehlen massiv Wohnungen. Am Nonnenstieg werden bis Ende September neue fertig sein. Die Münchener Wertgrund AG baut und vermietet diese.

Sie hat Göttingen als spannenden und lohnenswerten Standort auserkoren, baut mehr als 600 Wohnungen auf dem Gothaer-Gelände und 214 am Nonnenstieg, auf dem ehemaligen IWF-Areal. 42 dort sind öffentlich gefördert, 34 „preisreduziert“.

Münchner Unternehmen Wertgrund baut Wohnungen in Göttingen

Haus 1 ist bereits fast komplett vermietet. Haus 5, im sozialen Wohnungsbau erstellt, wird in den nächsten Tagen bezogen und Haus 2 zur Vermietung freigegeben. Zwei weitere sind fast fertig – alle mit Wohnungen von zwei bis vier Zimmern. Im September 2023 soll laut Geschäftsführer Thomas Mayer das Projekt beendet sein.

+ Thomas Mayer, Geschäftsführer Wertgrund AG München. © Thomas Kopietz

Das sind also sieben an der Zahl. Eine gute Zahl für Göttingen, fand der heimische Künstler Frank-Helge Steuer und machte Thomas Mayer kurzerhand eine Offerte: In Anlehnung an die „Göttinger 7“ schuf er ein Kunstwerk mit sieben stilisierten Menschen.

„Es ist ein Kunstwerk, das nicht fertig ist, es soll rosten, sich verändern, an Licht, Wetter und Regen anpassen“, sagt Steuer. Der Münchner Thomas Mayer kannte die Legende der aufmüpfigen sieben Göttinger Professoren bis dato nicht, fand die Idee Steuers aber sofort prima.

Wertgrund AG baut mehr als 600 Wohnungen auf dem Gothaer-Gelände in Göttingen

Am Dienstag enthüllten die Bauarbeiter beim Baustellenfest – wegen Corona fand kein Richtfest 2021 statt – die metallene 500-Kilogramm-Skulptur. Sie steht im Innenbereich des neuen Quartiers, wo bald mehr als 500 Menschen eine neue Bleibe finden werden – „in wunderschöner Lage im Grünen und doch stadtnah“, sagt Mayer.

+ Der Göttinger Frank-Helge Steuer hat für das Wohnquartier am Nonnenstieg eine Skulptur gefertigt: Er erinnert damit an die „Göttinger Sieben“. © Thomas Kopietz

Der Wertgrund-Chef war vom ersten Moment an begeistert von der Lage und dem Grundstück, das sein Unternehmen vom Göttinger Entwickler EBR um Geschäftsführer Borzou Rafie Elizei erworben hat, aber auch mit einem Rucksack: Denn öffentlich und verwaltungsintern war das IWF-Gelände sinnbildlich vermint. Auch zwei Normenkontrollverfahren gegen die Bebauung waren anhängig.

EBR hatte das IWF-Areal gekauft, die Bebauung samt B-Planänderung auf den Weg gebracht, so eine dichte Bebauung möglich gemacht. Dann veräußerte die EBR etwa zwei Drittel der Fläche an die Wertgrund AG, was sich vermutlich lohnte, aber im Stadtrat und den Gremien auf Kritik stieß. So war von Bodenspekulation die Rede.

Wohnungsbau am Göttinger Nonnenstieg: Pläne stießen auch auf Kritik

Schon beim ersten Besuch im Bauausschuss bekam die Wertgrund-Delegation um Thomas Mayer die Skepsis der Politiker zu spüren, was diesen aber nicht schocken konnte. „Die Skepsis wurde wohl auch dadurch genommen, dass wir klarstellten, alle Wohnungen vermieten zu wollen.“ Auch die Auflagen, einen fixen Anteil – 30 Prozent – als sozial-geförderten Wohnraum zu erstellen, erfüllt die Wertgrund AG.

Fünf Jahre nach der ersten Idee wird Wertgrund die sieben Gebäude nun fertigstellen. Mit dem Zeitablauf ist Mayer, trotz leichter Verzögerung von wenigen Monaten, trotz der Einflüsse durch Pandemie und Krieg, zufrieden Auch der aktuell massive Anstieg der Baukosten wegen Inflation und Zinssteigerung griff für das Projekt noch nicht.

„Wir hatten Glück. Aber es wird zunehmend schwerer, zu bauen“, sagt Mayer, der über das Entstandene schwärmt: „Schöne, moderne Architektur, viel Glas, helle Wohnungen und Balkone und ein ruhiges Umfeld“.

Neue Wohnungen am Göttinger Nonnenstieg: 30 Prozent ist sozial geförderter Wohnraum

Die Wertgrund ist eigentlich Dienstleister, sammelt Geld von deutschen institutionellen Anlegern wie Pensionskassen, Versorgungswerken, aber auch kirchliche Stiftungen und Sparkassen, investiert diese in Immobilien, die Wertgrund auch verwaltet.

In Göttingen aber baut die Wertgrund. Das Projekt ist im Wertgrund-Fonds. Die Wertgrund wird es direkt verwalten und vermieten. „Es bleibt in unserer Hand. Die direkte Ansprechbarkeit für unsere Mieter ist uns sehr wichtig“, betont Mayer.

Für den Bau sorgten am Nonnenstieg zwei Kasseler Baufirmen in einer mehrfach bewährten Arbeitsgemeinschaft: Emmeluth und Hermanns. Für den „alten Bauhasen“ Volker Emmeluth (83) ist das Göttinger Nonnenstieg-Projekt „etwas ganz Besonderes und Schönes“, wie er sagt. Und Borzou Rafie Elizei bilanziert: „Ich bin sehr zufrieden über das, was hier entstanden ist. Beide loben auch „die gute Zusammenarbeit mit der Wertgrund.“

Insgesamt umfasst das Quartier mit beiden Projekten etwa drei Fußballfelder – 23.000 Quadratmeter. (Thomas Kopietz)