Museum Friedland bei Vorlesetag dabei

Das Museum Friedland macht mit beim Bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 15. November. Menschen aller Altersgruppen sind eingeladen, in gemütlicher Atmosphäre stimmungsvollen Geschichten zu lauschen und sich über literarische Texte neue Zugänge zu den Themen des Museums zu erschließen.

Seit 2004 wird mit dem Bundesweiten Vorlesetag jeweils am 3. Freitag im November ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens gesetzt. Das Museum Friedland bietet an diesem Tag zwei Lesungen an. Ab 16 Uhr: Lesung für Kinder und (Groß)Eltern aus dem Kinderbuch „Bestimmt wird alles gut“ von Kirsten Boie. Darin müssen Rahaf und Hassan ihre syrische Heimatstadt Homs verlassen, weil dort immerzu Flugzeuge Bomben abwerfen.

Ab 19 Uhr entführt Dr. Klaus-Peter Lorenz die Zuhörer mit seinem Buch „Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm“ in das ländliche Oberschlesien – jene fast versunkene Welt, die einst die Heimat von Janosch war.

Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, mit Kulturticket frei. Um Anmeldung wird gebeten bis 13. November an veranstaltungen@museum-friedland.de.