Musik-Ausflug des Symphonie Orchesters ins Reich der Habsburger

Von: Thomas Kopietz

Universität Göttingen, Aula und Verwaltungsgebäude am Wilhelmsplatz in Göttingen. © Thomas Kopietz

In der Aula der Universität Göttingen am Wilhelmsplatz wird erneut klassische Musik geboten. Dort spielt das Göttinger Symphonie Orchester.

Göttingen – Schöner Konzertsaal – wunderbare Musik: Der fünfte Abend der Reihe „Aula Klassik“ des Göttinger Symphonie Orchesters am Donnerstag, 11. und Freitag, 12. Mai, jeweils um 19.45 Uhr in der Uni-Aula am Wilhelmsplatz ist ein musikalischer Ausflug ins Habsburger Reich. Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre zu „Donna Diana“ von Emil Nikolaus von Reznicek, einem Wiener Komponisten mit böhmischen und rumänischen Wurzeln.

Antonín Dvorák wurde an der Moldau geboren, sein Violinkonzert hat er mit dem Geiger Joseph Joachim geschrieben, der aus einem ungarischen Dorf stammt. Mozart feierte in Prag Triumphe mit seiner Oper „Figaros Hochzeit“. Einen Tag nach einer Figaro-Aufführung 1787 wurde dort die beliebte „Prager Symphonie“ uraufgeführt.

Solistin im Dvorák-Violinkonzert ist die junge, aus Armenien stammende Violinistin Diana Adamyan. Sie wurde 2018 bei der Genfer „Menuhin Competition“ mit dem ersten Preis und dem Publikumspreis sowie 2020 beim Khatschaturjan-Violinwettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Es dirigiert Nicholas Milton.

Karten: www.gso-online.de und in der Tourist-Info Göttingen, Markt 8; Mo bis Do von 10 bis 13 Uhr in der GSO-Geschäftsstelle, Godehardstr. 19-21, Tel. unter 0551/ 30 54 41 1. (Thomas Kopietz))