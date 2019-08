my.worx serviert jetzt in der Kantine der Arbeitsagentur

Göttingen – Die Kantine in der Arbeitsagentur geht mit neuen Betreibern an den Start. Ab sofort kochen und servieren dort Mitarbeiter der gemeinnützigen Einrichtung „my.worx“ das Essen für Angestellte und Gäste des Göttinger Arbeitsagentur.

Mini-Frikadellen, Hirtenkäsecreme mit Sesamsticks, Currywurst aus dem Glas, Käsespieße und Lachs im Blätterteigmantel: Mit Fingerfood und kleinen Snacks gaben die Köche und Küchenhelfer von my.worx bei der Kantinen-Eröffnung im Arbeitsamt schon erste Kostproben ihres kulinarischen Geschicks.

„Wir sind überaus glücklich, dass sich my.worx auf die freie Kantine beworben hat“, sagte Klaus Voelcker, operativer Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit Göttingen. Die gemeinnützige GmbH biete ein gutes und abwechslungsreiches Essensangebot und habe aus anderen Bewerbern herausgeragt. „Aus voriger Zusammenarbeit wussten wir außerdem, dass wir uns auf einen guten Partner einlassen“, so Voelcker.

Der wöchentlich wechselnde Speiseplan ist online unter my.worx.de abrufbar.

Etwa 500 Essen am Tag

Die Kantine im Arbeitsamt ist bereits die dritte, die von der gemeinnützigen Einrichtung betrieben wird. Verköstigt werden zudem noch Mitarbeiter und Gäste des Landgerichts Göttingen und im Plaza Bistro der Privaten Fachhochschule. Zudem bieten sie auch Catering an. Etwa 500 Essen werden am Tag herausgegeben.

Das verlangt nach vielen tatkräftigen Händen. Neben zehn Festangestellten beschäftigt my.worx auch 24 psychisch erkrankte Menschen, die in den Küchen helfen.

Beruflich rehabilitieren

Angststörungen, Depressionen und Psychosen sind nur wenige Beispiele für psychische Erkrankungen, durch die viele Menschen am regulären Berufsleben nicht mehr teilhaben können.

„Die Menschen kommen teilweise aus langer, auch stationärer, Behandlung zu uns und werden dann rehabilitiert. Oft sind sie sehr zermürbt“, sagt Beate Bender, Pressesprecherin von my.worx. Kognitiv seien diese Menschen „fit“, so Bender. Sie seien aber nicht mehr kontinuierlich in der Lage, Leistung zu bringen und ihren Arbeitstag zu meistern.

Durch die geringe Belastbarkeit sei es auf dem normalen Arbeitsmarkt daher schwierig, wieder Fuß zu fassen. Viele wollen auch nicht zurück in ihren Beruf, denn sie sind wegen ihm krank geworden. „Wir bieten diesen Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben und das ist das Zentrale. Wenn man heutzutage keine Arbeit hat, ist man schnell raus, aus der Gesellschaft. Man wird zum Außenseiter“, erklärt Bender. Aufgenommen in das Programm für berufliche Rehabilitation werden Menschen, die erwiesenermaßen nicht mehr als drei Stunden pro Tag arbeiten können, so Bender.

Ort der Begegnung

Der gastronomische Bereich sei als begegnungsfördernder Arbeitsplatz sehr beliebt – auch wenn es hier auch mal etwas aufregender zugehen kann. Oft seien die Menschen einsam und kommen durch die Kantinen in Kontakt mit anderen, sagt Bender. Für wen das nichts ist, finde sich in einigen der anderen Beschäftigungsbereiche ein ruhigeres Arbeitsumfeld. In jedem Fall biete my.worx echte berufliche Perspektiven in einem sicheren Umfeld für Menschen, die einen regulären Arbeitstag nicht mehr bewältigen können.

Menschen beruflich und sozial integrieren

Die gemeinnützige GmbH my.worx bietet Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen die Möglichkeit zur beruflichen Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben. In den fünf Abteilungen Büroservice, Catering, Digitalisierung, Montage und Logistik bietet die Einrichtung vielfältige Beschäftigungen an. In den ersten drei Monaten lernen Betroffene die verschiedenen Bereiche kennen und können herausfinden, wo ihre Stärken und Interessen liegen. Darauf folgt der Berufsbildungsbereich, in dem man in der gewählten Abteilung innerhalb eines Berufsfeldes Qualifizierungenerwerben kann. Im Anschluss besteht die Möglichkeit einer langfristigen Anstellung bei my.worx bis hin zur Rente.

Weitere Infos gibt es hier.