Nach Attacke auf eine Frau: Polizei in Göttingen fahndet mit Basecap-Foto

Von: Bernd Schlegel

Die Göttinger Polizei fragt: Wer kennt den Besitzer dieser auffälligen Basecap? © Polizei Göttingen/nh

Ein unbekannter Mann attackiert in Göttingen eine Frau und flüchtet. Zurück lässt er nur ein Basecap. Die Polizei fahndet damit nach dem Täter.

Göttingen – Nach einer Attacke auf eine Frau ließ ein Unbekannter am vergangenen Sonntag, 7. Mai, gegen 5.30 Uhr eine Basecap in Göttingen zurück. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto der Kappe nach dem Täter.

Laut Polizei war die Frau auf dem Heimweg in der Jüdenstraße in der Göttinger Innenstadt unterwegs. Während sie vor der Haustür in ihrer Tasche nach dem Schlüssel suchte, griff sie der Unbekannte unvermittelt an und bedrängte sie.

Attacke auf Frau in Göttingen: Unbekannter griff direkt vor der Haustür an

Die Göttingerin, die unverletzt blieb, rief um Hilfe. Daraufhin ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Hierbei verlor er sein mit einem roten Löwen verziertes Basecap, das sichergestellt wurde (siehe Foto).

Der Gesuchte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der sehr schlanke Mann hat eine dunklere Hautfarbe sowie dunkles, gelocktes Haar. Er war mit einer dicken, dunkelblauen Steppjacke, einer engen grauschwarzen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)