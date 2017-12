Nach Demo vom Samstag: Massive Kritik an Polizeieinsatz in Göttingen

Harms und Nier loben Verhalten eines Ordners

+ © Archiv/Rampfel/nh Darum geht es: Ein „mutmaßlicher Angreifer“ wurde bei der Demo am Samstag durch die Polizei festgenommen: Der Göttinger wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. © Archiv/Rampfel/nh

Göttingen. Die Kritik am Polizeieinsatz bei der Demonstration gegen die Razzia nach dem G20-Gipfel in Göttingen nimmt zu. Aus Sicht von zwei Göttinger Kommunalpolitikern war das Verhalten der Polizeiführung am Samstag „in einigen Situationen nicht gerade deeskalierend“.